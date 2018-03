SZ verlost Karten für „Paulas Livingroom“

Das Hotel Bärengarten in Ravensburg lädt an jedem letzten Donnerstag im Monat zu einem Kultur-Rendezvous ein. Dieses Mal treten am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr die vier Musiker von „Paulas Livingroom“ auf. Paulas Livingroom“ spielt aktuelle Popsongs und Rockklassiker genauso wie gefühlvolle Balladen.

Die SZ verlost 10 x 2 Karten für das Konzert. Um teilzunehmen, schicken Sie am Freitag, 16. Februar, einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Paulas Livingroom“ an gewinnenrv@schwaebische.de. Karten sind ansonsten im Vorverkauf unter www.tickets.schwaebische.de für zwölf Euro zu bekommen, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.