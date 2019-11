SZ verlost Karten für den Waldseer Weinmarkt

Die 16. Waldseer Weintage finden am Freitag und Samstag, , 15. und 16. November, im Foyer des Hauses am Stadtsee statt.

Jeweils von 17 bis 22 Uhr verköstigen Winzer, Sommeliers, Kellerei-Direktoren und Repräsentanten verschiedener Wein- und Sektgüter ihre Erzeugnisse, wie es in der Ankündigung zur Veranstaltung heißt. Organisiert wird die Veranstaltung von Martina und Erwin Klingele vom Waldseer Weinmarkt.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost viermal zwei Freikarten für die Veranstaltung. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 12. November, um 12 Uhr in der Redaktion an unter der Telefonnummer 07524 / 978711. Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media gibt es unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis im Internet.Foto: Rolf Schultes