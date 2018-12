SZ verlost Karten für Akustik-Konzert der Metalband Ensiferum

Nachdem sie mehrere Shows in Finnland gespielt und eine Bonus-Live-DVD aufgenommen haben, spielen die finnischen Rocker der Metalband Ensiferum am Donnerstag, 20. Dezember, um 20 Uhr im Ravensburger Konzerthaus eine besondere Show. Zusätzlich zu einigen Songs, die nie außerhalb Finnlands gespielt worden seien, werden „Ensiferum Acoustic“ laut Veranstalter die akustische Version ausgewählter Songs aus ihrem Ensiferum-Repertoire präsentieren. Mehr Infos zur Band finden sich im Internet unter www.ensiferum.com

Karten für 28,50 Euro gibt es unter www.tickets.schwäbische.de. Außerdem verlost die „Schwäbische Zeitung" 5 x 2-Karten für das Konzert.