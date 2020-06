SZ und Ravensburger verlosen Spiele für Senioren

Ältere Mensch in Senioren- und Pflegeinrichtungen leiden immer noch unter den geltenden Besuchsbeschränkungen. Die Mittel für sinnvolle Beschäftigungen fehlen, Einsamkeit und Langeweile sind die traurige Folge. Ravensburger hat jetzt bundesweit 500 Pakete mit spielerischer Unterhaltung für Seniorenheime zusammengestellt. Angehörige oder Angestellte solcher Einrichtungen können sich jetzt melden und ein Paket im Wert von 140 Euro gewinnen, das Ravensburger und die „Schwäbische Zeitung“ verlosen. Das Ravensburger Spielepaket für Seniorenheime enthält ein Spielemagazin, zwei Memory und mehrere klassische Kartenspiele. Dazu stecken fünf Puzzles mit unterschiedlicher Teilezahl in dem Paket, sodass sich auch mehrere Heimbewohner je eines mit aufs Zimmer nehmen können.

Bei der Auswahl der Sachen haben die Ravensburger Experten einerseits die Bekanntheit der Produkte sowie die verschiedenen Ansprüche der Bewohner, etwa durch körperliche oder geistige Fähigkeiten, berücksichtigt. Erika Werner, Tochter eines Bewohners eines DRK-Altenpflegeheims, hat schon ein solches Paket erhalten: „Die Freude ist riesig, vor allem die Puzzles kommen im Altersheim gut an. Mein Vater sitzt jetzt auf dem Balkon und puzzelt dort. Dazu haben wir ihm als Unterlage eine große Holzplatte per Seil über den Balkon hochgezogen. Das erste Puzzle hat er schon fertig und gleich an einen Mitbewohner weiter gereicht. Wenn er unten puzzelt, schauen ihm die anderen gerne zu und versuchen es selbst einmal. So vergeht die Zeit im Altersheim im Nu“, berichtet sie.

Wer ein Spiele- und Puzzlepaket für die Einrichtung seines Angehörigen oder Arbeitgebers gewinnen möchte, kann sich mit Angabe eines Ansprechpartners sowie der genauen Lieferadresse melden. In Ravensburg werden 25 Spielepakete verlost.