SZ sammelt Leserfragen zur OB-Wahl

Muss sich Ravensburg ändern? Oder soll alles bleiben wie es ist? Solche Fragen wird der künftige Oberbürgermeister der Stadt beantworten müssen. Am Sonntag, 11. März, stellt sich Amtsinhaber Daniel Rapp nach acht Jahren zur Wiederwahl. Weitere Bewerbungen gibt es bislang keine, aber noch läuft die Frist bis 13. Februar. Was brennt den Ravensburgern unter den Nägeln? Schreiben Sie uns Ihre Fragen, die Sie gerne an den künftigen Oberbürgermeister der Stadt stellen würden. Vor der Wahl werden dann regelmäßig Fragen an den oder die Kandidaten ausgewählt und weitergegeben. Die Antworten werden in der „Schwäbischen Zeitung“ und online auf Schwäbische.de veröffentlicht.