SZ Nothilfe: Kautionen erhöhen Beiträge

In der Jahreshauptversammlung der SZ Nothilfe sind alle Vorstandsmitglieder einstimmig entlastet worden. Sybille Emmrich – als bisherige Vertreterin der „Schwäbischen Zeitung“ – bleibt der SZ Nothilfe zwar als Mitglied erhalten, konnte sich aber nicht mehr der Wiederwahl für das Vorstandsgremium stellen, da sie aus dem aktiven Zeitungsdienst ausgeschieden ist. Die anderen Vorstandsmitglieder, Angelika Vogler-Rieger als Vorstandsvorsitzende, ihre Stellvertreter Matthias Stöckle und Karl-Josef Gelder, der auch als Schatzmeister fungiert, sowie Ingrid Muus als Schriftführerin wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Neu in das Vorstandsgremium gewählt wurde Andreas Müller als Vertreter der „Schwäbischen Zeitung“. Susi Weber als Vorsitzende der Allgäu-Gruppe gratulierte ihren Ravensburger Kollegen zur Wahl.

Seit 1997 unterstützt die SZ-Nothilfe Menschen aus dem Landkreis Ravensburg, die in eine Notlage geraten sind und bei denen staatliche Unterstützung nicht greift oder nicht ausreicht. Rund 127 000 Euro wurden im Landkreis Ravensburg 2017 ausgeschüttet und 332 Menschen konnte geholfen werden. Während in der Allgäu-Gruppe 2017 die Fallzahlen um 20 auf 52 Personen im Vergleich zum Vorjahr stiegen, sind sie in Oberschwaben gefallen. Wurden 2016 dort noch 350 Anträge angenommen, so waren es im vergangenen Jahr noch 280. Gestiegen ist in Oberschwaben jedoch die durchschnittliche Unterstützungshöhe pro Antragssteller, nämlich von 329 (2016) auf 433 Euro in 2017. „Es sind vor allem Übernahmen von Mietkautionen und säumigen Stromrechnungen, die die Unterstützungsbeträge in die Höhe gehen lassen“, sagte die Vorsitzende Angelika Vogler-Rieger und bedankte sich bei allen Mitgliedern für deren großen Einsatz über das Jahr.

Die SZ-Nothilfe finanziert sich hauptsächlich von Spenden, die sie von Firmen und Privatpersonen erhält. Zudem kommen Einnahmen aus dem Verkaufsstand beim Ravensburger Christkindlesmarkt oder dem jährlichen Benefizkonzert im Hirschgraben, das in diesem Jahr am Freitag, 7. September, stattfinden wird. „Wir sind froh und dankbar, dass wir so viele Unterstützer haben“, bemerkte Karl-Josef Gelder und betonte, dass für ihn die Vielzahl der kleineren Privatspenden genauso wichtig ist, wie die größeren Firmenspenden.

In der SZ Nothilfe sind laut Satzung 20 Personen aus dem Altkreis Ravensburg als Mitglieder aktiv. Sie kommen aus den unterschiedlichsten beruflichen und gesellschaftlichen Kontexten. Im vergangenen Jahr haben vier Mitglieder aus persönlichen und beruflichen Gründen die SZ-Nothilfe verlassen und wurden nachbesetzt.