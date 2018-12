SZ-Nothilfe hofft auf weitere Unterstützung

Not und Armut gibt es auch vor unserer Haustür, auch im prosperierenden Oberschwaben. In den monatlichen Arbeitssitzungen der SZ-Nothilfe – dem vor 21 Jahren aus der SZ-Redaktion Ravensburg heraus gegründeten gemeinnützigen Verein – gibt es dafür immer wieder Anschauungsunterricht. Soweit es Kassenstand und Spenden erlauben, wird bei dringenden Notlagen geholfen. Dabei versuchen der Vorstand (Angelika Vogler-Rieger, Karl-Josef Gelder und Matthias Stöckle) und die rund 15 aktiven Mitglieder, immer verantwortungsvoll mit dem anvertrauten Geld umzugehen.

Die Anträge auf Unterstützung kommen – fachlich vorgeprüft – von Hilfsorganisationen wie Caritas, Diakonie oder Arkade, von Sozialämtern oder auch von der Suppenküche Bad Waldsee, um nur einige zu nennen. Bis zu 350 Hilfegesuche sind das im Jahr. Doch gerade 2018 hat sich gezeigt, dass den Unterstützungszahlungen von bislang bis zu 130 000 Euro im Jahr immer weniger Spenden entgegenstehen. Der gemeinnützige Verein muss bereits von seinen Rücklagen zehren. Dabei kann SZ-Nothilfe-Schatzmeister Gelder immer wieder mit dem Hinweis punkten, dass dieser beachtliche Etat mit minimalen Verwaltungskosten von höchstens 500 Euro im Jahr „gestemmt“ wird – dank des großen ehrenamtlichen Einsatzes. Alle Spenden kommen somit direkt bei den hilfebedürftigen Menschen in Stadt und Landkreis Ravensburg an.

Umso erfreulicher war für den SZ-Nothilfe-Vorstand, dass die 24-Stunden-Cycling-Aktion im Radius dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war und ein Rekordergebnis von 16 000 Euro erbracht hat. Viele haben dabei mitgeholfen, für die Organisation Radius, Reischmann und Schwäbisch Media, die Mitarbeiter von Radius und der Ravensburger Sportklinik, die Volksbank Ravensburg mit einer Anschubspende von 2000 Euro und viele Ravensburger Firmen, die für die Tombola spendeten. Weitere Spendenschecks aus der Geschäftswelt – so von der Firma Rafi und vom Baugeschäft Rinker – sowie die großzügige Unterstützung durch viele kleine Spenden sind auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit nicht ausgeblieben.

Auf dem Christkindlesmarkt in Ravensburg sind die Kurrendebläser der Musikschule Ravensburg unterwegs, um mit ihren adventlichen Weisen zu erfreuen und den dabei gesammelten Obulus erneut der SZ-Nothilfe zu spenden. An fünf Tagen waren die aktiven Mitglieder des gemeinnützigen Vereins am Städtepartnerschaftsstand vor dem Rathaus im Einsatz, um beim Ausschank von Punsch und Glühwein auf die SZ-Nothilfe aufmerksam zu machen. Dabei wurde mancher zusätzliche Euro in die Spendenbüchse gesteckt.

Gerade im Winter und vor Weihnachten mehren sich die Hilfegesuche. So führt der deutlich bemerkbare Mangel an bezahlbaren Wohnungen im Schussental bisweilen zu geradezu dramatischen Situationen. Menschen, die ohnehin kein Geld auf der hohen Kante haben, können die erforderliche Mietkaution nicht aufbringen. Dabei kann die SZ-Nothilfe längst nicht immer in ausreichendem Umfang finanziell in die Bresche springen. Bisweilen kann freilich schon mit relativ wenig Geld eine große Freude bereitet werden.

So konnte einem behinderten Mann, dem von seiner Arbeit in einer beschützenden Werkstatt nur ein kleines Taschengeld bleibt, mit 180 Euro der Kauf dringend benötigter Winterschuhe ermöglicht werden, braucht er doch Schuhgröße 51. Für eine Rentnerin, der im Monat rund 300 Euro zum Leben verbleiben, wurde der von der Krankenkasse nicht getragene Zuschuss zu einer Zahnkrone übernommen. Und ein Vater, der sich trotz prekärer Einkommensverhältnisse verstärkt um seine drei Kinder kümmern will, erhielt von der SZ-Nothilfe einen Zuschuss, um Stromschulden zu bezahlen. Ansonsten hätte er mit den Kindern, die nicht bei ihrer kranken und überforderten Mutter leben können, in einer dunklen und kalten Wohnung hausen müssen. Und ein Treff für Langzeitarbeitslose bei der Ravensburger Betriebsseelsorge erhält alljährlich von der SZ-Nothilfe einen Obolus, damit zur Weihnachtsfeier jeder Besucher mit einer kleinen Gabe beschenkt werden kann.