SZ-Nothilfe bedauert rückläufiges Spendenaufkommen

SZ-Nothilfe verdankt Günter Peitz viel

Ohne Günter Peitz gäbe es keine SZ-Nothilfe. Der Journalist und langjährige Redakteur der „Schwäbischen Zeitung“ Ravensburg (1969-2001) gab 1997 die Initialzündung für die Gründung dieses gemeinnützigen Vereins, der seitdem in nahezu 10 000 Fällen Menschen in Not in Stadt und Kreis Ravensburg geholfen hat. Jetzt, nach 23 Jahren, ist Günter Peitz altersbedingt als aktives Mitglied ausgeschieden. Die SZ-Nothilfe-Vorsitzende Angelika Vogler-Rieger verabschiedete ihn mit dankbarer Anerkennung.

1997 waren die Auswirkungen des inzwischen nahezu in Vergessenheit geratenen Balkankriegs noch deutlich spürbar. Flüchtlinge aus den Teilstaaten des auseinandergebrochenen Jugoslawiens hatten in Deutschland Zuflucht gefunden. Darunter in Baienfurt auch die Familie eines kleinen Mädchens, das dringend eine Lebertransplantation benötigte. Keine Krankenkasse, keine Institution konnte für die Kosten aufkommen. Das Leben des Mädchens hing an einem seidenen Faden. Die Ravensburger SZ-Redaktion startete eine Spendenaktion, maßgeblich vorangetrieben von Günter Peitz. Die Resonanz war enorm, die Spendenbereitschaft groß. Als letztlich doch noch die Operationskosten von Amtswegen bezahlt wurden, lagen einige tausend D-Mark auf dem Spendenkonto.

Dies war das Startkapital für die SZ-Nothilfe. Dank engagierter Frauen und Männer – darunter Wolf von Pannwitz als Gründungsvorsitzender – wurde aus dem gemeinnützigen Verein eine Erfolgsgeschichte. Ohne die Initiative von Günter Peitz wäre sie gar nicht zustandegekommen.

Spendenkonten der SZ-Nothilfe bei der Volksbank Ravensburg (IBAN DE91 6309 0100 0302 0000 03) und der Kreissparkasse Ravensburg (IBAN DE36 6505 0110 0048 0019 20)