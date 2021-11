Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen greift seit Mittwoch, 24. November, in Baden-Württemberg die Alarmstufe II der Corona-Verordnung. Kundinnen und Kunden der „Schwäbischen Zeitung“ dürfen das Verlagsgebäude in der Karlstraße in Ravensburg daher nur noch mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis betreten. Wir bitten dafür um Verständnis.