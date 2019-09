Falafel, Teigtaschen, Weinblätter, Kibbeh, Käsebrötchen, Pizza, süße Kuchen und weitere Spezialitäten gibt es am Samstag, 14. September, auf dem Wochenmarkt am Stand in der Brotlaube. Syrische Frauen aus Ravensburg und Weingarten, die nach dem Motto „Essen verbindet“ gerne in Kontakt mit Einheimischen kommen wollen, bereiten die Speisen zu.