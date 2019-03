SVW kann für Vorentscheidung sorgen

Am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga könnte der SV Weingarten beim SV Baindt für eine Vorentscheidung sorgen. Da der SV Beuren spielfrei ist, könnte der TSV Heimenkirch nach Punkten mit dem Tabellenzweiten gleichziehen. Im Tabellenkeller hat der FC Isny die Rote Laterne übernommen. Der SV Maierhöfen-Grünenbach hat den Abstiegsrelegationsplatz verlassen, den jetzt der TSV Meckenbeuren einnimmt. Alle Spiele sind am Sonntag um 15 Uhr.

Zehn Punkte beträgt der Vorsprung des SV Weingarten an der Tabellenspitze. Sollten nun drei dazukommen, wäre das bei der Konstanz des SVW schon eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel. Davon will Trainer Thomas Gadek aber vor dem Spiel beim SV Baindt nichts wissen. „Man sollte sich von der Tabelle nicht blenden lassen“, meint Gadek. „Wenn Heimenkirch die zwei Spiele mehr gewinnt, sind es nur noch sieben Punkte.“ Baindt spielt im Moment stabil, hat Beuren geschlagen und in Heimenkirch knapp verloren. Für Trainer Philipp Meißner ist die Aufgabe gegen Weingarten daher eigentlich leicht. „Da rechnet niemand mit etwas Zählbarem“, sagt Meißner. „Wir wollen vorbereitet sein für das, was nach Weingarten kommt.“

Der SV Eglofs, seit drei Spieltagen unbesiegt, ist nicht mehr Letzter und erwartet zum Derby den TSV Heimenkirch. „Von der Papierform her sind wir klarer Favorit“, sagt TSV-Trainer Daniel Feistle. Der TSV könnte mit einem Sieg zum Zweiten Beuren aufschließen. „Das ist natürlich Anreiz und Motivation zugleich“, meint Feistle. Aufsteiger Eglofs hat jedoch momentan einen Lauf. „Dieses Spiel wird über Kampf und Leidenschaft entschieden“, ist sich Feistle daher sicher.

Platz zwei muss sich der SV Mochenwangen nach den jüngsten Ergebnissen wohl abhaken. Eine bessere Platzierung als im Vorjahr (Sechster) ist und bleibt das Ziel. Gegen den momentan besten Aufsteiger SV Fronhofen wartet ein Derby, das in der Hinrunde eng war. Simon Metzler traf in der 90. Minute zum 1:0 für den SV Fronhofen.

„Konstanz ist weiterhin nicht unsere Sache“, verrät Peter Riedlinger, Trainer der SG Argental, vor dem Gastspiel beim SC Unterzeil-Reichenhofen. „Wir hätten uns etwas absetzen können“, ärgert sich Riedlinger nach der 0:1-Heimniederlage gegen Maierhöfen-Grünenbach. Man habe mal wieder keine 100 Prozent auf den Platz gebracht. Zum kommenden Gegner sagt Riedlinger: „Die haben gute Einzelspieler, da müssen wir an unsere Grenzen gehen.“

Die Talfahrt des TSV Meckenbeuren – seit zwölf Spieltagen sieglos – hält an, trotz des Trainerwechsels ist keine Besserung in Sicht. Innerhalb von zwei Spieltagen hat der TSV das Fünf-Punkte-Polster auf den SV Maierhöfen-Grünenbach verspielt und ist auf den Relegationsplatz abgerutscht. Im direkten Duell könnte sich Maierhöfen weiter Luft verschaffen. „Für uns ist das ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagt Maierhöfens Trainer Florian Meffert.

Über dem FC Isny schwebt das Abstiegsgespenst. „Geht es nach den Ergebnissen, dann müssten wir eigentlich Drübsal blasen“, sagt Trainer Simon Stiller vor der Partie gegen den SV Kressbronn. „Wir sind nach wie vor gierig und keiner lässt den Kopf hängen.“ David Berg fehlt allerdings in der Offensive an allen Ecken und Enden, „und hinten bekommen wir zu leicht die Gegentore“, so Stillers Analyse.

Der TSV Eschach hat laut Trainer Stefan Krause die nächste Saison schon im Hinterkopf. „Wir können jetzt schon einiges ausprobieren und den einen oder anderen jungen Spieler einsetzen.“ Mit Aufsteiger FC Lindenberg kommt ein Gegner, der für Konstanz steht. Von 20 Spielen haben die Allgäuer nur fünf verloren. Doch die Abstiegsplätze bleiben in Tuchfühlung.

Für die neue Liga planen wollen und können der SV Seibranz und Gegner VfL Brochenzell noch weit entfernt. „In dem Tabellenbereich, wo wir uns befinden, kann sich keiner ausruhen“, meint Seibranz’ Trainer Thomas Hess.