SV Weingarten zieht weiter seine Kreise

Als Tabellenletzter der Fußball-Bezirksliga ist der SV Eglofs ins Jahr gestartet. Nach fünf Punkten aus drei Spielen hat die Mannschaft von Florian Kirchmann immerhin einen Platz gut gemacht und hat den Klassenerhalt momentan wieder in der eigenen Hand. An der Tabellenspitze tat sich derweil wenig. Sowohl der SV Weingarten als auch die Verfolger aus Beuren und Heimenkirch gewannen ihre Spiele.

„Für uns war es heute ein Endspiel. Und wenn man ein Endspiel gewinnt, ist das immer überragend“, sagte Kirchmann nach dem 2:1-Sieg des SV Eglofs beim TSV Meckenbeuren. „Ich bin definitiv zufrieden. Gerade die erste Halbzeit war sehr gut.“ Mit einer 2:0-Führung durch Tore von Fabian Meroth und Philipp Gumboldt ging Eglofs in die Pause. Manuel Müller brachte die Gastgeber nochmal aufs 1:2 heran, dabei blieb es allerdings. Eglofs traf gleich mehrfach die Latte, Meckenbeuren vergab einen Elfmeter. Am Ende sah Kirchmann einen „verdienten Sieg“ und freute sich über das dritte Spiel ohne Niederlage in Folge. Eglofs gibt die rote Laterne an den FC Isny ab.

Das Maß aller Dinge bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiterhin der SV Weingarten. Auch im elften Heimspiel dieser Saison ging der SVW als Sieger vom Platz. Der Tabellenvierte SV Mochenwangen musste sich mit 1:4 geschlagen geben.

Ein Befreiungsschlag gelang dem Tabellenzweiten SV Beuren. Drei Spiele blieb der SVB ohne Sieg, jetzt klappte es gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen endlich mal wieder. Und wie: 6:3 gewann der SVB. Gerade die erste Hälfte hatte es in sich, bereits nach einer halben Stunde stand es 4:3. „Unterzeil hat viele lange Bälle gespielt, hat dazu eine hohe Qualität in der Offensive“, sagte Beurens Trainer Patrick Mayer. „Aber im zweiten Durchgang haben wir weniger zugelassen und so war es am Ende ein verdienter Sieg.“ Herausragender Akteur mit drei Treffern Pascal Rasch.

Ähnlich furios gestaltete sich auch beim VfL Brochenzell die erste Halbzeit gegen den FC Isny. Hier stand es nach 26 Minuten 3:1 für den VfL, der allerdings nach einer Viertelstunde in Rückstand geraten war. „Ich habe uns deutlich schlechter gesehen als vergangene Woche“, ärgerte sich Trainer Rolf Weiland. „Wir haben das wilde Spiel von Isny mitgemacht.“ In die Karten spielte Brochenzell ein Doppelschlag nach dem 0:1, Claudio Hirscher und Jörg Baumann drehten die Partie binnen zwei Minuten, und ein laut Weiland „unglaubliches“ 3:1. „Nach dem 3:1 ist so ein Spiel normalerweise vorbei – wir haben Isny eingeladen“, meinte der Trainer. Robert Magos brachte die Gäste nochmal auf 2:3 heran, dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.

Marcel Heinrich bescherte dem TSV Eschach einen Last-Minute-Ausgleich gegen den SV Fronhofen. Lukas Heinz hatte den Gastgeber nach 56 Minuten in Führung gebracht, in der Nachspielzeit glich Heinrich für den TSV aus. An der Tabellenspitze bleibt beim Duell um Platz zwei alles unverändert. Der TSV Heimenkirch besiegte den SV Baindt knapp mit 1:0, Dennis Griebel schoss das Tor des Tages bereits nach acht Minuten.

Einen 1:0-Sieg gab es auch für den SV Maierhöfen-Grünenbach. Bei der SG Argental gelang Johannes Zähringer in der 87. Minute der goldene Treffer. Damit verlässt Maierhöfen vorerst den Relegationsplatz und klettert auf Rang zwölf.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen dem FC Lindenberg und dem SV Seibranz.