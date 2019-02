SV Weingarten baut Führung aus

Der SV Weingarten ist mit einem Sieg in die restliche Rückrunde gestartet. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga besiegte am 19. Spieltag den SV Kressbronn durch zwei Tore von Martin Bleile mit 2:0. Im Kampf um die Klasse musste der SV Baindt zum Auftakt einen Dämpfer einstecken. Der SV unterlag im Kellerduell dem SC Unterzeil-Reichenhofen mit 0:3.

Hektik, Ungeduld, Brechstange: Für den SV Weingarten sind dass Fremdworte. Mehr als eine Stunde lang gestaltete der SV Kressbronn die Partie auf dem Kunstrasenplatz im Weingartener Lindenhofstadion am Samstag offen, am Ende gingen die Gäste vom Bodensee aber trotzdem als Verlierer vom Platz. „Daran haben wir gearbeitet“, sagt Weingartens Trainer Thomas Gadek, „nicht in Hektik verfallen und geduldig nach vorne spielen, das ist unsere Stärke.“ Im letzten Drittel der Partie verstärkte der SVW den Druck, beschäftigte die SVK-Abwehr permanent. Mit Erfolg. Nach einem Eckball in der 62. Minute auf den kurzen Pfosten versenkte Martin Bleile den Ball per Kopf in der langen Ecke zum 1:0. Drei Minuten vor Schluss war Bleile nach einer Flanke erneut zur Stelle, dieses Mal mit der Hacke. „Der Sieg von Weingarten ist verdient“, musste Kressbronns Trainer Klaus Gimple neidlos anerkennen. „Weingarten bestimmte über 90 Minuten das Spiel, unsere wenigen Konterchancen haben wir schlampig zu Ende gespielt.“

Eine unnötige 0:1-Niederlage leistete sich der VfL Brochenzell im Aufsteigerduell beim SV Fronhofen. Knackpunkt war die 59. Minute, als Brochenzells Alexander Pfister im Strafraum gefoult wurde. Doch SV-Torhüter Dominik Diesch ahnte beim strafstoß die Ecke und hielt für den SVF die drei Punkte fest. Das Tor des Tages gelang Florian Haßler in der 38. Minute. „Das tut richtig weh“, meinte VfL-Trainer Rolf Weiland. „Wenn der Elfer reingeht, nehmen wir etwas Zählbares mit.“

Der SV Baindt hat das Kellerduell gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen deutlich mit 0:3 verloren. Chris Dreher legte bereits nach acht Minuten den Grundstein für wichtige drei Punkte im Abstiegskampf. Für die Vorentscheidung sorgte Sebastian Böhme zwei Minuten vor dem Seitenwechsel mit einem Strafstoß zum 2:0 nach einem Foul an Fabio Bretz. Böhme traf auch drei Minuten nach dem Wechsel per Kopf nach einer Ecke zum 3:0.

3:3 trennten sich der TSV Meckenbeuren und der SV Seibranz. Zweimal ging der TSV in Führung, zweimal meldete sich der SVS zurück. Die frühe Führung (2.) durch Luca Rief egalisierte Johannes Geilinger (15.). Rief war es auch, der den TSV mit 2:1 (19.) erneut in Führung schoss. Vier Minuten darauf gab Jonas Schöllhorn die Antwort mit dem 2:2. Durch ein Eigentor geriet der TSV in der 61. Minute mit 2:3 in Rückstand. Nikolas Bochno rettete aber zwei Minuten vor dem Abpfiff mit dem 3:3 doch noch einen Punkt für den TSV. „Unterm Strich war es eine gerechte Punkteteilung“, sagte Seibranz’ Trainer Thomas Hess.