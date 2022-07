SV Schmalegg: Pritschen und baggern mit Alpenblick

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Winter in der Halle, im Sommer auf dem Beach: Volleyball spielen beim SV Schmalegg bedeutet in erster Linie Freude am Spiel, Teamspirit erleben – und pritschen und baggern mit Alpenblick auf einer der landschaftlich reizvollsten Beachanlagen Oberschwabens.

Mit dem Damen- und Mixed-Team gibt es aktuell zwei Gruppen in Schmalegg. Die Damenmannschaft besteht aus rund 15 Mitgliedern zwischen 25 und 50 Jahren, die sich jeden Donnerstag in der Ringgenburghalle zum Spielen treffen. Das Mixed-Team besteht aus ungefähr 30 Mitgliedern zwischen 25 und 65 Jahren, die jeden Montag und Donnerstag zum Training zusammenkommen. Frei nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ tritt das Mixed-Team bei der Ravensburger Runde an. Auch die Teilnahme bei der Stadtmeisterschaft in Ravensburg gehört jedes Jahr dazu.

Im Sommer zieht es die Volleyballer bei schönem Wetter auf die beiden Beachfelder. Beachvolleyball in Schmalegg live erleben? Die Möglichkeit dazu bietet sich am 30. Juli, wenn zum 25. Mal das Beach-Mixed-Turnier auf dem Sportplatz stattfinden wird. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Zuschauer sind herzlich willkommen!