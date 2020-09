SV Reute empfängt die Überraschungsmannschaft

Nachholspiele: SG Aulendorf – SV Wolpertswende 4:1 (2:1). – Tore: 1:0 Andreas Krenzler (1.), 2:0 Lukas Steinhauser (9.), 2:1 Timo Sauter (30.), 3:1 Andreas Stöckler (56.), 4:1 Stefan Treuer (86.) – Bes. Vork.: Rote Karte für Daniel Litz (SVW, 78., hartes Foul).

FV Molpertshaus – SV Wolfegg 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 Stefan Brändle (8.), 2:0 Alexander Forster (17.).

Die Spiele in der Übersicht: SV Haisterkirch – TSV Eschach II, SGM Waldburg/Grünkraut – SV Vogt (in Grünkraut), SV Wolfegg – SV Wolpertswende, SGM Hauerz/Dietmanns – FV Molpertshaus (in Dietmanns), SV Reute – SV Ankenreute, FG 2010 WRZ – SV Blitzenreute (in Riedhausen), SG Aulendorf – TSV Berg II (alle So., 15 Uhr).