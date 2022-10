SV Oberzell zu Gast bei Mitaufsteiger Sulmetingen

Die Fußballer des SV Oberzell sind gerade in guter Form. In den vergangenen drei Partien hat das Team von Trainer Thomas Gadek sieben Punkte geholt und zuletzt dem Dritten TSV Heimenkirch im Aufsteigerduell dank zweier Last-Minute-Tore noch einen Zähler abgeknöpft. Einen Spieltag später geht es direkt gegen einen weiteren Mitaufsteiger. Oberzell gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim SV Sulmetingen.

Für die Oberzeller geht es weiter darum, den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld der Fußball-Landesliga herzustellen. Dort steht eben der kommende Gegner mit 20 Punkten. Das Gadek-Team hat nun 16 Punkte auf dem Konto und könnte mit einem Dreier nah an den Achten der Liga heranrücken.

Bei Sulmetingen ist ein Debüt eines Zugangs drin. Der 31-jährige Ercan Tekin, der schon für den FV Biberach in der Landesliga spielte, hat sich dem SVS angeschlossen. Ihm stellte der Trainer Jan Deiss einen Kurzeinsatz in Aussicht.