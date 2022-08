SV Oberzell und VfB Friedrichshafen gehen mit Schwung ins Landesliga-Derby

Von einem „super Erlebnis“ sprach der SV Oberzell nach dem Verbandspokalspiel gegen den drei Klassen höher spielenden SSV Ulm 1846. Insbesondere der Ehrentreffer von Omar Jatta Sekunden vor Schluss machte den Tag trotz der 1:5-Niederlage rund. Für den Landesliga-Aufsteiger ist es damit ein Spiel, aus dem er Energie zieht. Mit Freude und Schwung gehen die Fußballer des SVO deshalb auch ins erste Ligaspiel. Zu Gast ist am Mittwoch um 19 Uhr der Verbandsliga-Absteiger VfB Friedrichshafen.

Oberzells Trainer Thomas Gadek will das Ulm-Spiel auch nachhaltig nutzen. „Das Spiel hat uns gut getan. Ulm ist als Mannschaft qualitativ sehr gut besetzt, aber wir konnten mitnehmen, dass man sich als Team klar und stark unterstützen muss“, meinte Gadek, der es persönlich als „unfassbar empfunden hat, wie sehr Ulm als Einheit aufgetreten ist.“ Im Nachhinein durfte er auch erfreut feststellen, dass der SSV das Verbandspokalspiel in Oberzell total ernst genommen hat: Beim erfolgreichen Regionalliga-Start beim FSV Mainz 05 II (4:0) starteten die Ulmer nämlich in der identischen Anfangsformation.

Reizvolle Herausforderung

Nun wollen sich die Oberzeller in einer neuen Liga beweisen. Die Aufgabe beim ersten Spiel nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga könnte wesentlich leichter sein. Es kommt der VfB Friedrichshafen vorbei, der „den Kern der Mannschaft gehalten hat“, beobachtete Gadek. Der SVO-Trainer glaubt deshalb an ein eingespieltes Team, das eine Reaktion auf den Verbandsliga-Abstieg als Vorletzter zeigen will. „Sie werden Wut im Bauch haben, ich erwarte einen aggressiven Gegner“, so Gadek. Oberzell sieht das als reizvolle Herausforderung. „Wir werden nicht die weiße Fahne schwenken und wollen unser Spiel durchbringen. Das ist ein Derby, auf das wir uns wirklich freuen“, betonte Gadek. Die Häfler wissen um die Stärken Oberzells und haben auch gesehen, dass sich der Landesliga-Aufsteiger „gut verstärkt hat“, sagte Denis Nikic, Sportlicher Leiter des VfB Friedrichshafen.

In diesem Zusammenhang muss sicherlich der Name Sandro Caltabiano fallen, der vor der Saison vom Verbandsligisten TSV Berg kam und eine Führungsrolle im Team einnehmen soll. „Er ist sehr engagiert und ein erfahrener Spieler, der uns gut tut“, so Gadek, der es „aber nicht an einzelnen Spielern festmachen würde“ und lieber auf ein funktionierendes Kollektiv setzt. Ersetzen muss der SVO-Trainer wie schon gegen Ulm unter anderem den Kapitän Daniel Marin. Er fehlt urlaubsbedingt, für ihn trägt wieder Fabio Maucher die Binde.

Häfler müssen Galic-Abgang verkraften

Friedrichshafen muss von nun an dauerhaft ohne Josip Galic antreten. Der Flügelspieler, der erst im Winter gekommen ist, ist aus beruflichen Gründen zum ESV Südstern Singen gewechselt. In der Nähe seines neuen Clubs habe er eine neue Arbeit angenommen, weshalb ein Wechsel Sinn machte. Für den VfB ist es durchaus ein Verlust: Der 27-Jährige spielte in seinen 17 Einsätzen meist couragiert und hat immerhin auch fünf Scorerpunkte beigesteuert.

Nikic ist dennoch der Überzeugung, dass Friedrichshafen auch ohne Galic eine erfolgreiche Saison spielen kann. Nach den Eindrücken aus der Vorbereitung traut Nikic es dem 19-jährigen Mulai Danfa Fati zu, die Lücke zu schließen. „Er hat sich bislang sehr gut präsentiert“, meinte der Sportliche Leiter. Seine Spielfreude in den beiden Verbandspokalspielen gegen Sulmetingen (2:1) und Trillfingen (3:0) hob Nikic positiv hervor – dazu zeigte der junge Neue aus Portugal sich mit zwei Toren auch treffsicher. Es waren zwei Siege, die dem VfB für den Auftakt in Oberzell ein gutes Gefühl bescheren. Fast die Hälfte der Liga sieht den VfB laut Umfrage auch als Aufstiegskandidat, der VfB würde auch gerne selbst oben mit dabei sein und hofft, am Mittwoch ein erstes gutes Ligaspiel zu zeigen.