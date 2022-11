SV Oberzell setzt sich von den Abstiegsrängen ab

Der SV Oberzell hat in der Fußball-Landesliga einen großen Schritt in Richtung sorgenfreie Saison gemacht. Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg beim Drittletzten TSV Nusplingen am Samstag vergrößerte der Aufsteiger den Abstand auf die Abstiegsplätze auf acht Zähler.

Für den entscheidenden Treffer in der Partie zeigte sich Jonas Metzler zuständig. Der 21-Jährige erzielte in seinem 16. Einsatz früh sein erstes Saisontor (7.). Er musste den Ball nach Vorlage von Martin Bleile nur noch über die Linie drücken. Oberzell erzielte damit die verdiente Führung. Trotz einigen größeren Ausfällen – Nikolas Deutelmoser (Zerrung) und Nicolas Fink (Rückenprobleme) – waren die Gäste sofort gut in der Partie. Auch nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Andreas Kalteis (28.) musste der Tabellenzwölfte nie wirklich einen Gegentreffer befürchten. Oberzell verpasste es jedoch die Führung auszubauen, hatte unter anderem „vier, fünf Aluminiumtreffer“. Dank einer starken Defensivleistung hielten die griffigen Oberzeller allerdings die Null. „Der Sieg war sehr wichtig für die Moral“, sagt SVO-Coach Thomas Gadek hinsichtlich der schwierigen personellen Situation.

Ein- und ausgewechselt: Darum musste Patrick Dudacy wieder raus

Gadek füllte den Kader mit A-Juniorenspielern auf und setzte auch zwei U19-Fußballer ein. Patrick Dudacy ersetzte Kalteis und spielte bis zur 69. Minute, bevor er „rein taktisch“ gegen Sergen Leyla wieder raus musste. „Das hatte nicht einmal im Ansatz etwas mit seiner Leistung zu tun“, betont Gadek. In der 87. Minute brachte er Lenny Joel Leinsle aus der U19 für Metzler.