SV Oberzell rettet Punkt nach furioser Nachspielzeit

Dank einer furiosen Schlussoffensive hat der SV Oberzell in der Fußball-Landesliga zu Hause gegen den TSV Heimenkirch zumindest einen Punkt geholt. Omar Jatta und Nicolas Fink trafen in der Nachspielzeit und zeichneten sich demnach für die Rettung des Zählers verantwortlich. Heimenkirch sah nach den Toren von Leonor Karaxha (2.) und Yilmaz Özcelik (47.) lange wie der sichere Sieger aus, aber war sich seiner Sache zu sicher und wurde am Ende dafür auch bestraft. „Wir hatten heute ein mentales Problem“, sagte Gästetrainer Simon Rothmund, „nach dem 2:0 war das Spiel in den Köpfen meiner Spieler entschieden.“

Eigentlich waren die Punkte für den SV Oberzell schon weg, „aber je länger das Spiel dauerte, der Druck von uns immer größer wurde, war das Tor nur eine Frage der Zeit“, sagte Oberzells Trainer Thomas Gadek. „Und danach ist alles möglich, was die Mannschaft auch bewies. Wir hätten sogar noch das dritte Tor machen können.“

Sechs Minuten, so viel Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Marco Komander an, gab es obendrauf. Wenig Zeit für Oberzell, um aus einem 0:2-Rückstand noch etwas Positives zu machen – aber die Gastgeber schafften es trotzdem. Einen Freistoß in der ersten Minute der Nachspielzeit von Sandro Caltabiano in den TSV-Torraum staubte Omar Jatta zum 1:2 ab. Aus dem Anstoß heraus landete der Ball schnell wieder in Tornähe des TSV. Der Tabellendritte brachte einen Eckball von Fabio Maucher nicht aus der Gefahrenzone und Nicolas Fink hämmerte im Getümmel den Ball zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich in die Maschen. „Für uns fühlt sich das Unentschieden wie ein Sieg an“, sagte Oberzells Nikolas Deutelmoser nach dem Abpfiff.

0:2 als Wachmacher

Es ging nicht gut los für Oberzell. Keine zwei Minuten waren gespielt, da musste die Mannschaft von Gadek einem Rückstand hinterherlaufen, der den SV die komplette erste Spielhälfte beschäftigen sollte. Der Gegentreffer resultierte aus einem Einwurf der Gäste an der rechten Eckfahne: Die anschließende Hereingabe auf den langen Pfosten versenkte Karaxha kompromisslos zur 1:0-Führung für den TSV. „Das hat dem Gegner natürlich in die Karten gespielt“, sagte Gadek. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit wenig Höhepunkten auf beiden Seiten. Fabio Maucher schaffte es auf der rechten Seite immer mal wieder sich durchzutanken, fand aber keinen Adressaten.

Die zweite Hälfte begann wie die erste. Wieder waren keine zwei Minuten gespielt, da verschätzte sich Fink bei einem hohen Ball. Er überraschte damit seinen Mitspieler Fabio Maucher, der Yilmaz Özcelik nicht mehr daran hindern konnte, den Ball zum 2:0 im SV-Tor unterzubringen. Torhüter Samuel Kleb, der an diesem Nachmittag für den an der Schulter verletzten Moritz Harting zwischen den Pfosten stand, war auch bei diesem zweiten Treffer chancenlos. „Das war ein Dämpfer, das hat weh getan“, sagte Gadek. Sein Team rappelte sich aber auf, der zweite Gegentreffer für Oberzell war wie ein Wachmacher. Fortan ging es nur noch in eine Richtung, nämlich in die des TSV-Tores. Für mehr Gefahr sorgte der offensiv ausgerichtete Doppelwechsel: Omar Jatta kam für Andreas Kalteis und David Schmitz musste für Jonas Metzler Platz machen.

Metzler fügte sich auch gleich gut ein. Bei seiner ersten Aktion, acht Minuten nach seiner Einwechslung, landete der Ball an der Latte und von da in den Fängen von Gästetorhüter Tim Großer. „Bis zur 70. Minute hatten wir die Partie eigentlich im Griff, haben auch gut verteidigt“, sagte Heimenkirchs Trainer Rothmund, „zum Schluss konnten wir offensiv nicht mehr zulegen und hinten nicht mehr für Entlastung sorgen.“ Martin Bleile schaffte es immer wieder bis zur Grundlinie, fand aber keinen Abnehmer in der vielbeinigen Abwehr des TSV. Heimenkirch setzte zwischenzeitlich immer wieder auf eine Fünferkette, um der Lage Herr zu werden. Doch Oberzell kam weiter zu gefährlichen Toraktionen und in der Nachspielzeit gelang es Oberzell dann doch noch, den Abwehrriegel zu knacken. „Meine Mannschaft bewies eine unglaubliche Moral“, freute sich Gadek, „Hut ab vor dieser Leistung.“