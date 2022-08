SV Oberzell kassiert die nächste Derbyniederlage

Nach dem 1:3 gegen den VfB Friedrichshafen am ersten Landesliga-Spieltag unterlagen die Fußballer des SV Oberzell nun auch im nächsten Derby gegen den FV Ravensburg II. Die Partie am Mittwochabend endete ebenfalls 1:3 (0:1) aus Sicht des Aufsteigers.

Eigentor leitet Pleite ein

Die Taktik von FV-Trainer Gerhard Grünhagel, den Gegner von Beginn an konsequent hoch anzulaufen und zu Fehlern zu zwingen, ging voll auf. Dennoch dauerte es bis zur 43. Minute,bis die U23 des FV Ravensburg zum ersten Mal jubeln durfte. Auslöser war ein unnötiges Foulspiel von Nikolas Deutelmoser an Luca Leger an der eigenen Eckfahne. Den fälligen Freistoß hämmerte Darius Fitz auf den kurzen Pfosten, wo ihn der Oberzeller Omar Jatta ins eigene Netz zum 0:1 beförderte.

Nach der Pause drängte Oberzell auf den Ausgleich, das Tor aber fiel auf der anderen Seite. Mit einem verdeckten Schuss, flach in die untere Ecke, erhöhte Samuel Walter auf 2:0 (60.). Für die Entscheidung sorgten die Gastgeber selbst. Bei einer zu kurz geratenen Rückgabe von David Endres spurtete Jonathan Merk dazwischen, umkurvte den SVO-Torhüter Moritz Harting und schob ein zum 3:0 (73.) für den FV II. Für den 1:3-Endstand sorgte Omar Jatta per Strafstoß in der 87. Minute, nachdem zuvor der eingewechselte Andres Gomez Ortega gefoult wurde.