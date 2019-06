SV Oberzell hat mächtig Druck

Der SV Oberzell ist am Samstag um 15.30 Uhr bei der SG Kißlegg zu Gast. Um sicher den Relegationsplatz in der Fußball-Landesliga abzusichern, ist ein Sieg beim Schlusslicht für den SVO Pflicht.

Auch wenn die Kißlegger am Tabellenende weit abgeschlagen sind – ein Selbstläufer ist die Partie für die Oberzeller keineswegs. Dass die SGK weiter am Leben ist, bewies die Mannschaft am vergangenen Samstag: Da erarbeitete sich das Team von Trainer Roland Wiedmann seinen zweiten Saisonsieg – im Derby gegen den FC Leutkirch. Den Leutkirchern wird Kißlegg in der kommenden Saison wieder begegnen, denn mit der Niederlage war auch deren Wiederabstieg endgültig besiegelt.

„Dieser Sieg war sehr wichtig für die Mannschaft“, sagt Trainer Roland Wiedmann. „Wir hatten so unglaublich viel Pech, hatten immer wieder Verletzte und mussten teilweise ohne Torhüter spielen – so ein Erfolgserlebnis tut auch mit Blickrichtung auf die neue Saison gut.“ Die negative Seite: Wiedmann hat wieder einige Verletzte zu beklagen. „Manch einer hätte in Leutkirch nicht auflaufen sollen, wollte aber unbedingt dabei sein.“

Abschied als Trainer

Der Trainer wird am Samstag zum letzten Mal an der Linie stehen – nicht nur bei der SG Kißlegg, sondern überhaupt. 20 Jahre lang war er bei verschiedenen Vereinen Trainer. „Eine schöne Zeit“, meint Wiedmann – vielleicht ja mit einem schönen Abschluss, wenn die Mannschaft gegen Oberzell noch einmal so eine Leistung aus sich herauskitzeln kann wie im Derby? „Ich bin vorsichtig“, meint der Trainer. „Erst das Abschlusstraining wird zeigen, wer wirklich auflaufen kann.“

Oberzell hat weiterhin die Chance, in der Landesliga zu bleiben – im letzten Spiel kann die Mannschaft beweisen, dass sie in die Landesliga gehört und sich das Relegationsspiel am 23. Juni erkämpfen. Wie viel hängt an diesem Spiel in Kißlegg für den Verein, für die Mannschaft, für den Trainer? „Um mich geht es da in keinster Weise, es geht nur um den Verein“, sagt Trainer Achim Pfuderer, der die Chance in den Vordergrund stellt, die sein Team mit der Partie in Kißlegg hat. „Wir standen schon mit einem halben Bein in der Bezirksliga – jetzt haben wir noch einmal die Chance, aus eigener Kraft die Landesliga zu halten.“

Dafür soll ein Sieg in Kißlegg her. „Wir müssen ein gewisses Risiko gehen – natürlich ohne voll ins offene Messer zu laufen“, sagt Pfuderer. Angesichts des schwer zu bespielenden Platzes steht im Raum, vorne einen kopfballstarken Spieler zu platzieren. Diskutiert wird auch die Variante mit zwei Spitzen, Sicher scheint nur zu sein, dass Florian Lotthammer auf „seine“ rechte Seite zurückkehrt.

Schlegel kehrt zurück

„Die Kißlegger haben eine robuste und kampfstarke Mannschaft“, warnt Pfuderer. „Sie werden alles versuchen, an die Leistung von ihrem Sieg in Leutkirch anzuknüpfen – niemand bei uns wird dieses Spiel auf die leichte Schulter nehmen.“ Im letzten Spiel der regulären Saison steht Verteidiger Niklas Schlegel wieder zur Verfügung – bis auf die langzeitverletzten Daniel Wellhäuser und Nicolas Fink sind bei den Oberzellern also alle Mann an Bord.

Letzter verbliebener Konkurrent der Oberzeller im Kampf um den Relegationsplatz ist der SV Dotternhausen, der einen Punkt zurückliegt. Aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses muss Dotternhausen aber in Ostrach gewinnen, um Oberzell überholen zu können.