SV Oberzell geht die Kraft aus

Ein sehr ersatzgeschwächter SV Oberzell hat sich im Auswärtsspiel beim FV Rot-Weiß Weiler „teuer verkauft“, sagte Gerhard Schmitz, Sportlicher Leiter des Landesliga-Aufsteigers. Doch die dünne personelle Besetzung machte sich am Ende deutlich bemerkbar. Oberzell ging die Kraft aus und Weiler hatte leichtes Spiel, sich einen 3:0 (1:0)-Erfolg zu sichern.

Sandro Caltabiano (Rotsperre), Martin Bleile (Urlaub), David Schmitz (Sprunggelenksverletzung), Daniel Marin (Kopfverletzung), Fabio Maucher – der Aufsteiger musste auf viele Stammspieler verzichten. Zudem vertrat Co-Trainer Waldemar Botschkarew den urlaubsbedingt fehlenden Chefcoach Thomas Gadek und sah eine ordentliche Leistung in der ersten Hälfte. Mit etwas Glück hätte der SVO auch in Front gehen können: Andreas Kalteis traf den Außenpfosten. Weilers Trainer Jürgen Kopfsguter war laut Schmitz unzufrieden und vollzog in den ersten 37 Minuten schon drei Wechsel. Vor der Pause gelang Weiler der Führungstreffer durch Michael Schmid, der eine Unsortiertheit in der Oberzeller Defensive ausnutzte (43.).

Zu große Abstände

In der zweiten Halbzeit hatte der SVO dann aufgrund der personellen Probleme nicht mehr die Energie, um doch noch Zählbares mitzunehmen. „Wir haben dann viel zu offen gestanden und hatten zu große Abstände. Für Weiler war es einfach, den Sack zuzumachen“, so Schmitz. Per Doppelschlag beseitigten Pirmin Fink (74.) und Raimond Hehle (75.) alle Zweifel über den Sieger.