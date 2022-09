SV Oberzell bringt Vorsprung in Unterzahl nach Hause

Der Landesliga-Aufsteiger SV Oberzell hat das eminent wichtige Spiel beim TSV Trillfingen für sich entschieden. Dank einem Treffer von Martin Bleile (15.) sowie einem Doppelpack von Sandro Maucher (22., 39.) jubelte das Team von Trainer Thomas Gadek am Ende über den dritten Sieg der Saison. Die SVO-Fußballer stehen im unteren Mittelfeld und haben nun Kontakt zu den Mannschaften über ihnen. Trillfingen, weiter noch ohne dreifachen Punktgewinn, ist Vorletzter.

Den Sieg brachte Oberzell in Unterzahl nach Hause. „Großes Lob. Die Truppe hat gut gearbeitet“, sagte SVO-Trainer Gadek über die letzte halbe Stunde des Spiels. Außer einer guten Chance gab es eigentlich so gut wie keine Torgefahr vonseiten Trillfingens. Vorne verpassten es die Gäste allerdings auch, einen ihrer Konter effektiv zu Ende zu spielen. Das war an diesem Samstag aufgrund des Endergebnisses allerdings verschmerzbar. Als „extrem bitter“ bezeichnete Gadek dagegen die Rote Karte gegen Sandro Caltabiano. Und er sah sie auch nicht als gerechtfertigt an. Nach Angaben des Trainers sei es letztlich ein Missverständnis gewesen. Der Schiedsrichter Robin Stauß deutete den Ruf des SVO-Mittelfeldspielers in seine Richtung, dabei forderte er die gegnerische Seite energisch auf, endlich einmal still zu sein. „Wir sind sehr höflich von den gegnerischen Fans und der Bank begrüßt worden“, meinte Gadek ironisch. Für die Reaktion Caltabianos zeigte Stauß dann aber wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte (62.). „Er hat die Partie gut geleitet. Aber der Platzverweis war aus unserer Sicht völlig überzogen“, so Gadek.

Der Torwarttrainer hilft erneut aus

In Anbetracht der ohnehin schon angespannten Personallage ist das ein ärgerlicher Ausfall. Zuvor hatte sich Oberzell wenigstens schon eine Führung erarbeitet und konnte darauf für die Zeit in Unterzahl aufbauen. Die Führung steuerte Martin Bleile per Abstauber bei (15.). Dann kassierten die Gäste ein „einfaches Gegentor“ durch Marc Schmid (20.). Nach wie vor kontrollierte der SVO aber die Begegnung und münzte diese Überlegenheit auch in zwei weitere Tore um. Sandro Maucher belohnte sich für einen Tiefenlauf (22.) und verwandelte später noch einen Foulelfmeter (39.), nachdem Bleile gefoult worden war. „In der zweiten Halbzeit hatten wir irgendwie ein anderes Gesicht gezeigt und zu kompliziert gespielt“, kritisierte Gadek. Doch Torwarttrainer Peter Schwarz, der schon zum zweiten Mal in dieser Saison den Kasten hütete, musste nur noch ein zweites Mal hinter sich greifen. David Kleinfeld traf zum 2:3 (61.), dann sah Caltabiano Rot und der SVO war froh, den Vorsprung verteidigt zu haben.