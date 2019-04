SV Oberzell bleibt ohne Punkte

Eine deutliche 1:4-Heimniederlage musste der SV Oberzell in der Fußball-Landesliga am Samstag hinnehmen. Gegen die U23 des FV Ravensburg agierte der SVO zu mutlos und verlor letztlich verdient. Auch am Ostermontag verlor Oberzell in Straßberg.

„Wir haben heute Angsthasenfußball gespielt und gegen Namen verloren“, ärgerte sich Oberzells Trainer Achim Pfuderer. „Als die Jungs gehört haben, dass heute vier Oberliga-Spieler auf dem Platz stehen, hat das vielen den Stecker gezogen.“ Sebastian Mähr, Daniel Hörtkorn, Burhan Soyudogru und Maschkour Gbadamassi aus dem Oberliga-Team standen für Ravensburg in der Startelf und hatten ihren Anteil am deutlichen Sieg.

Trotz des klaren Ergebnisses war Trainer Gerhard Grünhagel nicht zufrieden: „Es war ein schlechtes Spiel, aber wir haben verdient gewonnen.“ Wie Ravensburg in Führung ging, brachte Grünhagel auf den Punkt: „Wir haben die spielerische Qualität, auch aus dem Nichts Tore zu machen.“ In der 21. Minute traf Robin Hettel nach einem Konter zum 1:0. „Wir waren nicht gänzlich unterlegen, das hat man im ersten Durchgang gesehen“, meinte Pfuderer.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Ravensburg kurz ernst und Oberzell verlor völlig den Faden. Erst traf Mario Scheiter zum 2:0 (51.), kurz darauf landete eine verunglückte Soyudogru-Flanke über den Innenpfosten im Netz. Dem SVO gelang nichts mehr. Weil auch der FV allerdings mit angezogener Handbremse spielte, passierte nur wenig. Kurz vor Schluss spielte der SVO dann einen sehenswerten Angriff über rechts. Jason Müller steckte den Ball stark auf Dominik Boos durch, der den Ehrentreffer markierte. Nur drei Minuten später traf Awed Issac Abeselom zum 4:1-Endstand.

Ganz bitter wurde es am Montag in Straßberg: In einem „typischen Straßberg-Spiel“, wie es Co-Trainer Oliver Wittich formulierte, verlor Oberzell 0:1. Die Gastgeber brauchten nur eine Chance, Oberzell fehlte diese Effizienz. Dadurch ist der SVO wieder voll zurück im Abstiegskampf, zudem macht die Personalsituation Sorgen. Selbst Wittich kam in Straßberg noch notgedrungen zum Einsatz. Oberzell blieb über Ostern ohne Punkte und verlor zudem Felix Tremmel und Sergen Leyla verletzungsbedingt – beide werden längerfristig ausfallen. Wittich sagte deutlich: „Aus den beiden Spielen können wir wirklich gar nichts mitnehmen.“