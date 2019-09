SV Haisterkirch bereits unter Druck

Der SV Haisterkirch tritt in der Fußball-Kreisliga AI am Sonntag (15 Uhr) in Ankenreute an. Während der SVA bereits die ersten Punkte gesammelt hat, steht der SVH noch ohne Zählbares da.

In dieser Saison steht beim SV Haisterkirch ein altbekanntes Gesicht an der Seitenlinie, Uwe Reh ist nach zweijähriger Abstinenz wieder als Trainer zum SVH zurückgekehrt. Von 2014 bis 2017 hatte er maßgeblichen Anteil an sehr erfolgreichen Bezirksliga-Jahren der Blau-Weißen. In den ersten beiden Spielen der neuen Saison lässt dieser Erfolg aber noch auf sich warten – noch steht sein Team ohne Punkte da. Die aktuelle Situation kommt für den Coach des SVH durchaus überraschend: „Wir haben eine sehr überzeugende Vorbereitung gespielt, auch spielerisch hat mir das gut gefallen.“ Daher ist sich Reh der aktuellen Lage bewusst: „Wir stehen bereits jetzt unter Zugzwang, wenn wir unser Saisonziel, ein Platz unter den Top fünf, erreichen wollen.“ Für Besserung könnte hier Routinier Daniel Allgäuer sorgen, der in den ersten beiden Saisonspielen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Ob es bereits für das Wochenende reichen wird, ist noch offen. Auszufallen droht zudem Torjäger Jakob Schuschkewitz, was dem SVH sehr schmerzen würde.

Weitaus positiver stellt sich die Ausgangssituation beim SV Ankenreute dar. Beim TSV Eschach II feierte das Team von Trainer Thomas Besler seinen ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Zwar kam der SVA im ersten Saisonspiel bei der SG Aulendorf gehörig unter die Räder – die SGA ist aber heißester Meisterschaftskandidat. Gegen Haisterkirch fehlt Ankennreute in Florin Ungureanu einer der wichtigsten Leistungstränger gesperrt. So ruhen die Hoffnungen vor allem auf dem Offensivduo MedhiIssa/Robin Braun, zusammen waren sie in den ersten beiden Spielen an sechs Treffern direkt beteiligt. Reh geht daher auch mit Respekt ins Spiel: „Die werden fighten bis zum Ende – wenn wir da nicht dagegen halten, wird es sehr schwierig etwas zu holen“.