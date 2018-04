SV Bergatreute will den SV Fronhofen stoppen

Am vergangenen Spieltag hat sich der SV Fronhofen die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A I ergattert. Am Donnerstag bietet sich dem SVF die Chance, sich etwas abzusetzen. Verhindern will dies der SV Bergatreute. Spannend wird es auch in Vogt.

SV Vogt – FV Molpertshaus (18.30 Uhr): Mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer liegt der SV Vogt auf dem vierten Platz. Ausrutscher sind keine mehr erlaubt, doch der SVV hat große Verletzungssorgen. Am Donnerstag empfängt Vogt den Vorletzten FV Molpertshaus. Zwei Siege aus den vergangenen drei Spielen haben dem FVM nochmals Mut gemacht.

SV Fronhofen – SV Bergatreute (18.45 Uhr): Mit fünf Siegen aus den bisherigen sechs Spielen im Jahr 2018 hat der SV Fronhofen die Tabellenführung der Kreisliga A erobert. Neun Siege und 28:4 Tore lautet zu Hause die eindrucksvolle Bilanz. Mit einem Heimsieg gegen Bergatreute könnte Fronhofen die Tabellenführung auf vier Punkte ausbauen. Bergatreute könnte mit etwas mehr Konstanz auch vorne mitmischen. Die vergangenen drei Spiele, darunter ein 4:2 beim SV Wolfegg, gewann der SVB.

Kreisliga B II: TSV Bodnegg – SV Oberzell II (18.30 Uhr): Bodnegg steht vor einer Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten SV Oberzell II. Mit einem Sieg würde der TSV nach Punkten mit dem Zweitplatzierten TSB Ravensburg gleichziehen und läge einen Punkt hinter Wolpertswende.