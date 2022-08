Susanne Hölzer geht in den Ruhestand

Susanne Hölzer geht nach 46 Jahren Berufstätigkeit bei der Baden-Württembergischen Bank (BW-Bank) in den Ruhestand. Durch ihre über vier Jahrzehnte lange Tätigkeit in Ravensburg hat sie die Entwicklung des Geschäftsbereichs mit vorangetrieben und war gleichzeitig im gesellschaftlichen Leben vor Ort sehr präsent, berichtet die BW-Bank in einem Schreiben.

Susanne Hölzer begann ihre berufliche Laufbahn 1976 mit der Lehre zur Bankkauffrau bei der damaligen Landesgirokasse (LG), einem Vorgängerinstitut der BW-Bank. Nach ihrer Ausbildung leitete sie schon bald LG-Filialen, etwa in der Ravensburger Weststadt oder Bad Saulgau. 1981 absolvierte sie den Lehrgang zur Sparkassenbetriebswirtin und wechselte danach als Referentin in das Team der Geschäftsbereichsleitung in Ravensburg mit Verantwortung für Stab und Prozesse sowie Eventmanagement und Öffentlichkeitsarbeit.

Damit war sie verantwortlich für die Organisation und Durchführung von Sponsoring- und Kundenevents wie im Kunstmuseum Ravensburg, im Museum Ulm oder in der Kunsthalle Tübingen, ebenso wie für Begleitung kultureller Veranstaltungen, wie Lesungen mit Martin Walser oder dem Literarischen Abenden auf Schloss Kapfenburg auf der Ostalb. Dabei hat sie die Beziehung zu vielen Kundinnen und Kunden sowie das kulturelle Engagement der Bank in der Region zwischen Ostalb und Bodensee und zwischen Allgäu und Reutlingen/Tübingen stark geprägt. Darüber hinaus war und ist sie auch künftig in vielen Ehrenämtern tätig, etwa im Freundeskreis Theater Ravensburg, bei der Museumsgesellschaft Ravensburg, beim Bodenseegeschichtsverein und bei Soroptimist International Club Ravensburg-Weingarten.