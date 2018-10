Supermarkt-Erpresser: Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre Haft

Ein psychiatrischer Sachverständiger hält den mutmaßlichen Supermarkt-Erpresser vom Bodensee für schuldfähig. Am Montag trug Hermann Assfalg sein Gutachten, das unter anderem auf einem rund dreistündigen Gespräch mit dem Angeklagten sowie Prozessbeobachtungen fußt, vor dem Landgericht Ravensburg vor.

Demnach gibt es keine Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit des mutmaßlichen Babybrei-Erpressers. Kriterien für eine narzisstische und dissoziale Persönlichkeitsstörung seien zwar erfüllt, aber nicht so stark ausgeprägt, dass sie für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit relevant sein könnte.

Die Kriterien für eine Borderline-Prrsönlichkeitsstörung sieht der Gutachter nicht als erfüllt an. Anhaltspunkte für eine Alkohol- und/oder Medikamentenabhängigkeit gibt es aus seiner Sicht ebenfalls nicht.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte vor rund einem Jahr versucht, 11,75 Millionen Euro von Handelsunternehmen zu erpressen. Er gab in der Hauptverhandlung zu, dafür fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung in Supermärkten in Friedrichshafen platziert zu haben.

Der mutmaßliche Erpresser hatte sich in der Verhandlung mehrfach auf eine attestierte Borderline-Persönlichkeitsstörung berufen und so auch sein Handeln zu erklären versucht. Die Betroffenen gelten als emotional instabil und neigen dazu, Impulse ohne Rücksicht auf Konsequenzen auszuleben.

Der mutmaßliche Babybrei-Erpresser will offenbar mit allen Mitteln verhindern, dass heute noch ein Urteil gefällt wird. So beantragte er nach einer Verhandlungsunterbrechung und zwei abgewiesenen Beweisanträgen, ein weiteres Gutachten erstellen zu lassen. Dieses soll beweisen, dass das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen mangelhaft sei und nicht wissenschaftlichen Standards entspreche.

Oberstaatsanwalt Peter Vobiller fordert eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen versuchten Mordes in fünf Fällen und schwerer räuberischer Erpressung in sieben Fällen. Vor dem Plädoyer seines Verteidigers hat der Angeklagte erneut eine Unterbrechung beantragt, weil es ihm nicht gut gehe.

Der Verteidiger hat für eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren plädiert. Der Tatbestand des versuchten Mordes ist aus seiner Sicht nicht nicht erfüllt - unter anderem, weil sein Mandant der festen Überzeugung gewesen sei, dass die vergifteten Gläser nie verkauft geschweige denn verzehrt worden wären. Nach dem Plädoyer seines Verteidigers gab der Angeklagte zu verstehen, dass er das ihm zustehende letzte Wort nutzen wolle, sich dazu aber heute aufgrund seines psychischen Zustands nicht mehr in der Lage sehe. Die Verhandlung wurde erneut unterbrochen, ein Arzt soll den 54-Jährigen untersuchen.