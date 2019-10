„Superhelden“ der elektronischen Musik

Veranstalter Klanggut Events präsentiert an Halloween, Donnerstag, 31. Oktober, ab 20 Uhr das nach eigenen Angaben größte Indoor-Musikfestival der Region. Bei „The Giant Monster Bash“ in der Oberschwabenhalle werden „Superhelden“ der elektronischen Musikszene zu hören sein.

Fritz Kalkbrenner, der laut Mitteilung mit seinem Bruder Paul den Soundtrack zu „Berlin Calling“ und Die Hymne der Nuller Jahre „Sky and Sand“ produziert hat, fülle als Solokünstler ganze Hallen. Mit Hits wie „Facing The Sun“ oder „Black Home“ besitze er ein einzigartiges musikalisches Trademark. Sein neuestes Album „Drown“ habe etwas mehr Druck und Härte, perfekt passend für das Mega-Event an Halloween. Aktuell spiele er nur sehr exklusive Auftritte, am 31. Oktober in Ravensburg mit der mystischen „DJ Kult-Figur“ Claptone mit der goldenen Maske.

Claptone ist laut Veranstalter derzeit weltweit megagefragt. Seine regelmäßig ausverkauften Partys „Masquerade“ in Metropolen wie New York, London, Berlin, Paris oder Miami entführen in eine fantastische Welt von Musik und Tanz – mit fantasievollen Kostümen für die Halloween-Nacht ein perfekter Mainact. Dazu seien ein Connaisseur für exquisite Club-Sounds Sascha Braemer sowie der brilliante DJ und Radiomacher Solvane im Programm, der in seiner elektronischen Samstagsnacht-Sendung bei Radio Fritz Berlin mit Gästen wie AndHim oder Oliver Koletzki die Hauptstadt mit neuesten musikalischen Trends versorgt.

Zum Grande Finale spielt Neelix. Seine freundliche Person, gepaart mit seiner Musik aus melodiösen Klängen und satten Bässen, habe ihn zum Publikumsliebling und Magnet der Massen gemacht. Im Sommer vor Hunderttausenden von Fans auf den Bühnen der Festivals Sonne, Mond und Sterne, Airbeat One, Echelon, Ikarus, Sea You oder Nature One, für die er das Official Anthem 2019 zum 25. Festival produziert hat, tritt er nun live in Ravensburg auf.

Im Rahmenprogramm stehen Feuerkünstler und Halloween-Geister, dazu ein Fotobus mit der „Fotobox“ von Schwäbisch Media für ein Fotoshooting. Dazu wird das beste Halloween- Kostüm Oberschwabens gesucht. Zudem wird es eine zusätzliche Aftershow im Club Douala mit Pappenheimer, Klanglos, 80DD und DJ-Crews geben.