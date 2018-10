SunshineCasting sucht junge Talente

Im Januar 2018 startete in der ARD die neue Reihe „Die Inselärztin“. Mit dabei ist die zehnjährige Sarah aus Baden-Württemberg. Sie spielt neben bekannten Schauspielern wie Anja Knauer, Helmut Zierl und Tobias Licht. Das teilt die Tillmedia aus Marquartstein mit. Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, war sie im Juli auf der Trauminsel Mauritius zu den Dreharbeiten für zwei neue Folgen, die im Januar 2019 ausgestrahlt werden. Angefangen hatte alles mit einem Casting bei Sunshine-Casting in Ravensburg, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die Kinder-Casting-Agentur suche regelmäßig bundesweit nach Talenten für Fernseh- und Kinofilme, TV-Serien, Werbespots, Modefotografie und vieles mehr. „Beim Casting waren die Talentscouts gleich von der kleinen Sarah begeistert. Das Profil des Mädchens passte genau auf die Rolle ,Isabelle’ und nach mehreren Auswahlverfahren bekam Sarah die Kinder-Rolle.“ Am 21. Oktober sucht Sunshine-Casting in Ravensburg nach weiteren Talenten. Anmelden zum Casting kann man sich unter Telefon 08641 9779290 sowie per E-Mail mail@sunshine-casting.de. Mehr Informationen gibt’s auf www.sunshine-casting.com und die aktuellen Projekte auf www.facebook.de/SunshineCasting.