Südbahn-Elektrifizierung ist auf der Zielgeraden

Der Zieleinlauf bei der Elektrifizierung der Südbahn ist in Sicht: Mit dem letzten Bauabschnitt vom 6. April bis 30. April zwischen Ravensburg und Friedrichshafen-Stadt werden noch abschließende Gleisarbeiten sowie Anpassungen in den Stellwerken durchgeführt, wie die Deutsche Bank in einer Pressemitteilung wissen lässt.

Anschließend wird dann im Sommer die Oberleitung unter Strom gesetzt. Dann werden auch die notwendige Messfahrten, Prüfungen und technischen Abnahmen durchgeführt. Die Inbetriebnahme soll, wenn alles nach Plan verläuft, dann im Dezember 2021 erfolgen.

Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen gesperrt

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten ist die Sperrung der Strecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen-Stadt laut Bahn unvermeidbar. Durch die RAB und die BOB wird ein gemeinsamer Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Ravensburg und Friedrichshafen-Stadt eingerichtet. Es fahren Expressbusse mit Halt in Meckenbeuren an der Kirche und in Friedrichshafen an der Löwenunterführung beziehungsweise Stadtmitte sowie SEV-Busse mit Zwischenhalt an allen Unterwegsbahnhöfen. Um den Passagieren den Umstieg zu erleichtern, werden in Friedrichshafen zusätzliche Haltestellen angefahren. Die Busse sind entsprechend beschildert.

Wo die Ersatzbusse überall halten

Die Ersatzbusse werden folgende Haltestellen anfahren – wobei zu beachten ist, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen:

Ravensburg – Haltestelle Escher-Wyss-Straße Weißenau, Bahnübergang; Oberzell – Bachbrücke; Meckenbeuren – Kirche; Kehlen – an der B30; Friedrichshafen – Bodensee-Airport, Löwental – Barbarossa-Kreisel, Friedrichshafen – ZF Werk 1, ZF Forum, Löwenunterführung, Stadtmitte (Fußweg vom Hafen) und Stadtbahnhof (vor dem Seehotel)

Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar. Aufgrund kleinerer Änderungen bei den SEV-Bussen, werden die Auskunftssysteme ab Freitag, 26. März, nochmals angepasst. Fahrgäste sollten die längeren Fahrzeiten berücksichtigen.