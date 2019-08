Suche Azubi, biete Mallorca-Reise: So kreativ ringen Firmen der Region für Bewerber

Sabine Haschke aus Ravensburg ist 71 Jahre alt und lebt seit gut zehn Jahren mit von Zecken übertragenen Bakterien in ihrem Körper: Sie hat Borreliose. Immer wieder „piesacken“ sie die Bakterien bei Krankheitsschüben.

Dann schmerzt ihr der Kiefer so sehr, dass sie nicht sprechen kann. „Und Schwätzen ist meine Leidenschaft“, sagt Haschke. An solchen Tagen verlässt sie ihre Wohnung in der Weststadt nicht. Was ihr beim Umgang mit der Krankheit hilft, ist ihr Engagement in der Selbsthilfegruppe Ravensburg, die sie leitet.