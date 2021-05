Substitution hat noch immer keine Lobby

Hier erhalten Eltern von Suchtkranken Hilfe

Seit mehr als 20 Jahren bietet der Elternkreis Leutkirch Suchtgefährdeter und Suchtkranker Eltern von Drogenabhängigen die Möglichkeit des Austauschs. Gegründet hat ihn die Leutkircherin Beate Stör, deren Sohn viele Jahre substituiert wurde. „Mir als Mutter ging es in der Zeit sehr gut“, sagt sie. Die gefährliche „Jagd nach dem Stoff“ falle in dieser Zeit weg. Normalerweise befinde sich ein Drogenabhängiger immer in der Illegalität. „Wenn er sich seinen Stoff besorgt, hat er sich schon strafbar gemacht“, erklärt sie. Durch die Substitution bestehe dagegen die Möglichkeit, mehr Lebensqualität zurückzubekommen, wieder soziale Kontakte aufzubauen und einer geregelten Arbeit nachzugehen.

Kontakt und Informationen zum Elternkreis: Handy 0176 / 76665771, Festnetz 07561 / 70892 (Anrufbeantworter), E-Mail: b.stoer@gmx.de, Homepage: www.elternkreis-leutkirch.de