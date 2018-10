Natürlich sind viele Fans aus Ravensburg und aus der deutschtürkischen Gemeinde im Konzerthaus, um das Stück „Üstü Kalsin - Ist schon okay“ von Zeynep Yil zu sehen. Aber noch mehr wollen sie den männlichen Hauptdarsteller Emrah Elciboga, der seit 2016 in Ravensburg lebt, einmal live auf der Bühne erleben. Er ist - in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt und dem Amt für Familie und Soziales - der Initiator des Gastspielabends und hätte sich wie seine Schauspielkolleginnen und Kollegen natürlich ein volles Konzerthaus gewünscht. Aber die 150 Besucher waren so begeistert, wie es auch ein größeres Publikum nicht mehr hätte sein können.

In das auf Türkisch gespielte Stück, das sich ein „Beziehungsdrama“ nennt, wagten sich auch eine ganze Reihe Theaterinteressierte ohne türkische Wurzeln und ohne Kenntnis türkischer Sprache. Die natürlich von Vorteil wäre, um der Situationskomik und dem Sprachwitz schneller auf die Spur zu kommen, als es mit der deutschen Untertitelung möglich ist. So lauscht man dieser agglutinierenden Sprache und immer, wenn es "tamam" heißt, weiß man wenigstens, dass das türkische Wort für „o. k.“ - zu hören war. Ein Bühnenbild, von Musik und Video untermalt und von Licht unterteilt, bietet den Rahmen für zwei Zeitebenen und Lebensgeschichten.

Doch zunächst dröhnt eine krasse Musik (von Popmusiker Hakan Şavkli) in den Raum und ein Video (Hüseyin Öner) mit der Entwicklung eines Embryos überwältigt den Zuschauer, das heißt, es packt ihn geradezu existenziell. Das ist zu Beginn ein Theatercoup, der in Bezug auf das Stück neugierig, aber auch etwas ratlos macht. Denn dann kommen die beiden Hauptpersonen ins Bild: die erfolgreiche Drehbuchautorin Lara, eine eigentlich emanzipiert erscheinende Frau, die aber von ihrem Chef ständig gegängelt wird, und der freiberufliche Astronom Cinar, ein etwas vergammelter Macho. Sie necken sich, streiten sich, man weiß nicht so genau, wie weit es her ist mit der Beziehung, denn Lara will nach drei Jahren Zusammenleben doch heiraten oder Kinder haben, aber Cinar hat es nicht eilig - weder mit Arbeit noch mit Verpflichtung. Die junge Nichte Ece, die beim Werbe-TV modelt, und den abwesenden Ege liebt, gehört noch dazu.

In dieses private Geplänkel bricht der Militärputsch 2016 in der Türkei, der fünfte seit 1960, die verwirrenden Nachrichten über seine Niederschlagung - oder gar das Absetzen der Regierung Erdoğan? Das führt zu ganz verschiedenen Reaktionen: bei Cinar zu patriotischen Parolen, bei den beiden jungen Frauen eher zu Verlustangst. In der eben bezogenen Nachbarwohnung klammert sich dagegen unter dem Eindruck der dröhnenden Armeepanzer ein älteres Paar - Kamil und Nevin - verzweifelt aneinander, das erst vor kurzem aus dem Exil in Deutschland zurück kam; Kamil ist ein Opfer des Putsches von 1980, hat in der Zeit der Militärdiktatur im Gefängnis gesessen und wurde gefoltert, wie viele Tausende andere. Seine Reaktion auf dieses Trauma war der Rückzug auf die Poesie. Da der Strom ausfällt, lernen sich beide Paare kennen: zwei Generationen treffen aufeinander, die eine ist gezeichnet von politischer Willkür, die andere wird sich wohl eher auf das Private zurück ziehen. Schwer zu sagen, wer hier was gewinnt: das Publikum wirkt gleichzeitig betroffen, nachdenklich, aber auch belustigt vom komödiantischen Charme der Darsteller, vor allem Emrah Elciboga bekommt großen Applaus. Mit dem versöhnlichen Schluss-Statement „Gott hat uns die Liebe geschenkt“ entlässt Zeynep Yil den Zuschauer aus der bedrückenden politischen Realität der Türkei in die Privatheit der Emotion - oder Religion?