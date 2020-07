Sturz nach Vollbremsung

Ein Fahrradfahrer hat sich am Montag bei einem Sturz in der Fußgängerunterführung zwischen Schubert- und Schwanenstraße in Ravensburg verletzt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fuhren gegen 22.50 Uhr zwei Radfahrer aus entgegengesetzten Richtungen auf die Unterführung zu. Der aus Richtung Schwanenstraße kommende 24-jährige Radfahrer fuhr zu weit links, sah das ihm entgegenkommende Fahrrad erst spät und musste eine Vollbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte über den Lenker und verletzte sich. Ein Rettungsteam brachte den Mann zur Untersuchung ins Krankenhaus.