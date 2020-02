Sturmtief Sabine erreicht den Landkreis Ravensburg - die aktuellen Entwicklungen im Überblick

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat der Deutsche Wetterdienst Unwetter-Warnungen für die Region herausgegeben. Wir halten Sie den Tag über mit den wichtigsten Informationen zur aktuellen Lage im Landkreis Ravensburg auf dem Laufenden.

Lage im Kreis Ravensburg bisher eher ruhig

Aus der Gemeinde Wolfegg wird ein kompletter Stromausfall gemeldet

Sturm-Höhepunkt in der Region am Montag zwischen 6 und 18 Uhr erwartet

Eltern können in Baden-Württemberg selbst entscheiden, ob ihre Kinder in die Schule gehen

Bahnverkehr bleibt bis ca. 10 Uhr weitgehend eingestellt

Die Ruhe vor dem ganz großen Sturm: So kann in etwa die aktuelle Lage im Landkreis Ravensburg am frühen Montagvormittag zusammengefasst werden. Während die Ausläufer des Orkans in der Region Oberschwaben erst im Laufe der nächsten Stunden erwartet werden, verläuft der Verkehr auf den Straßen weitgehend normal. Allerdings ist der Zugverkehr zwischen Friedrichshafen und Ulm sowie Leutkirch und Wangen stark eingeschränkt.

Keine besonderen Vorkommnisse meldeten gegen 9 Uhr die Feuerwehren in Ravensburg und Weingarten. Es habe lediglich einen umgestürzten Baum in den frühen Morgenstunden gegeben, teilte Pascal Bachmann, bei der Feuerwehr Ravensburg für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Auch Alexander Binder, stellvertretender Feuerwehrkommandant in Weingarten, berichtete von einem Baum, der auf einen Radweg fiel und von den Kollegen beiseite geräumt werden musste.

Viele Kinder gehen nicht zur Schule

Viele Eltern hatten ihre Kinder erst gar nicht in die Schule geschickt. So blieben in der Gemeinschaftsschule Ravensburg am Standort Süd morgens zahlreiche Plätze frei.

Die Pause verbrachten die Schüler in den Gebäuden. Diese Vorsichtsmaßnahme war offenbar auch nicht übertrieben: Am Morgen war am Standort Neuwiesen im Schulhof ein Baum umgestürzt. Die große Fichte sollte zudem angeknackst sein.

Auch an der Grundschule Oberzell waren Kinder zu Hause geblieben. Im Raum Wangen fuhren die Linienbusse des bodo-Verkehrsverbunds laut Auskunft mehrerer Busfahrer gemäß Fahrplan. Sie berichteten allerdings auch, dass weniger Schüler als sonst zugestiegen seien.

Bahnverkehr eingestellt – sind Sie betroffen? So erleben Reisende in Ravensburg das Sturmtief Sabrina am Montagmorgen.

Anders sieht es auf den Bahnstrecken aus: Zwar verkehrten am frühen Morgen zwischen Ulm und Friedrichshafen noch Züge, doch danach wurde der Zugverkehr eingestellt. Laut Homepage der Deutschen Bahn verkehrt bis mindestens zur Mittagszeit zwischen der Donaumetropole und dem Bodensee keine Züge mehr.

Bei Vetter Ravensburg kamen einige Mitarbeiter später an die Arbeit, weil ihr Weg morgens durch Waldstücke führte und sie nichts riskieren wollten. Auf der Autobahn A96 in Höhe der Anschlussstelle Wangen-West waren die Autofahrer am Morgen deutlich langsamer unterwegs als sonst.

Flugverkehr in Memmingen und Friedrichshafen bisher nicht betroffen

Am Allgäu-Airport in Memmingen verläuft aktuell (Stand 08.40 Uhr) noch alles nach Plan, erklärt Pressesprecherin Marina Siladji auch Nachfrage von Schwäbische.de. Flugausfälle gibt es bislang keine.

Ob das so bleibt, müsse allerdings auch in Memmingen vom weiteren Verlauf des Sturms abhängig gemacht werden. Die Fluglinien würden dann situativ entscheiden, ob Verbindungen gestrichen werden würden oder nicht.

Passagiere können sich hier auf der Webseite des Flughafen Memmingen über aktuelle Flugverbindungen und mögliche Verzögerungen oder Ausfälle informieren.

Etwas anders die Lage am Bodensee-Airport in Friedrichshafen. Dort sei der Flug von Düsseldorf nach Frankfurt am Morgen noch planmäßig abgehoben, der Flug nach Hamburg mit Verspätung. Die Verbindung nach Frankfurt um 10.25 Uhr musste gestrichen werden, erklärt Pressesprecher Andreas Humer-Hager.

"Wir rechnen allerdings damit, dass im weiteren Verlauf des Tages noch Ausfälle hinzukommen können", so Humer-Hager weiter. Dies läge allerdings nicht zwangsläufig an der Sturmsituation am Bodensee, sondern an der Lage an den Abflug- oder auch Zielorten. So hatten sich bereits Flüge von British Airways am Sonntag aufgrund der stürmischen Situation in Großbritannien verzögert.