Sturmtief Eberhard: Wetterdienst warnt davor ins Freie zu gehen

In ganz Baden-Württemberg müssen sich die Menschen am heutigen Sonntag auf Unwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt davor, ins Freie zu gehen. „Die Bevölkerung mit schweren, ja orkanartigen Böen rechnen“, sagte Meteorologe Clemens Steiner am Sonntagmorgen. Nicht bloß im Bergland, sondern in allen Bereichen des Südwestens müsse mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Die Gefahr vor herumfliegenden Gegenständen sollte jeder Ernst nehmen, so Steiner.

In Langenargen am Bodensee braut sich was zusammen: Das Sturmtief Eberhard fegt über die Region hinweg. (Foto: Jakob Fandrey)

In Stuttgart mussten die Helfer wegen des Sturms und Orkanböen zu mehreren Einsätzen ausrücken, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem stürzte ein größeres Blechteil von einem Dach auf drei Autos. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In Weil der Stadt (Kreis Böblingen) drohte, wegen des Sturms ein Baugerüst einzustürzen. Die Feuerwehr rückte an und baute das Gerüst aus Sicherheitsgründen ab.

Die Bevölkerung mit schweren, ja orkanartigen Böen rechnen. Meteorologe Clemens Steiner

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) fiel ein Baum auf ein Haus und eine Stromleitung. In Backnang (Rems-Murr-Kreis) stürzte wegen des Sturms ein alter Kastanienbaum um und fiel auf ein Haus. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es sei jedoch eine größere Bergungsaktion erforderlich, hieß es.

Die Bahn meldete über Twitter, „dass die Diesel-betriebenen Züge aufgrund der aktuellen Unwetterwarnungen mit vorhergesagten Starkregen und Orkanböhen nur mit vermindeter Geschwindigkeit verkehren.“ Reisende müssten daher mit Verspätungen rechnen.

#Sturmtief #Eberhard: Bitte beachten Sie, dass die Diesel-betriebenen Züge aufgrund der aktuellen Unwetterwarnungen mit vorhergesagten Starkregen und Orkanböhen nur mit vermindeter Geschwindigkeit verkehren. Rechnen Sie dadurch bitte mit Verspätungen. #DBRegio_BW— DB Regio Baden-Württemberg (@DBRegio_BW) 10. März 2019

In Rainau-Buch bei Aalen ist ein Baum auf die Oberleitung der Bahngleise gestürzt und Wasseralfingen (ebenfalls im landkreis Aalen) wurde ein geparktes Auto unter einem Baum begraben.

In Nordrhein-Westfalen wurde bereits der gesamte Zugverkehr eingestellt, wie die Deutsche Bahn am Sonntagnachmittag mitteilte. In Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) mussten Züge zeitweise stoppen, nachdem Bäume oder Gegenstände auf Schienen gestürzt waren und diese blockierten. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

In den höheren Gebieten bläst der Wind noch stärker. Schon am Sonntagmorgen wurden auf dem Feldberg Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern gemessen. Der Wind bleibt laut DWD auch in der Nacht auf Montag noch stark, nehme dann jedoch ein wenig ab.

Neben starkem Wind muss sich der Südwesten auf Regenschauer und Gewitter einstellen. Wegen hereinströmender Polarluft sinkt die Schneefallgrenze den Prognosen zufolge auf 500 Meter. Autofahrer müssen sich auf Glätte einstellen. In Bayern wurde das Zweitligaspiel Fürth gegen Dresden abgesagt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Aktuelle Unwetter-Gefahren