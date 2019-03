Sturm am Abend und Schnee am Morgen sorgen für Stau, Unfälle und Schäden

Gleich zwei Wetterbesonderheiten haben Einsatzkräfte am Wochenende und am Montag in der Region auf Trab gehalten. Das Sturmtief Eberhard am Wochenende und kurzzeitiger, extremer Schneefall verbunden mit weiter stürmischem Wetter am Montagmorgen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz - also im Bodenseekreis und den Kreisen Sigmaringen und Ravensburg - hat es in der Nacht zwar 34 Einsätze gegeben, die mit dem Sturm in Verbindung standen – Menschen sind dabei aber nicht zu Schaden gekommen. Meist waren es umgestürzte Bäume, Zäune oder Werbebanner weswegen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei unterwegs waren, so ein Sprecher.

Einsatzzahlen gehen nach oben

Der Schneefall am Montagmorgen hat dann beim Polizeipräsidium Konstanz nochmal für viele Einsätze gesorgt. Um 8.30 Uhr waren es bereits 50 Stück, die meisten davon Verkehrsunfälle mit Blechschäden. „Da gingen kurzzeitig die Einsatzzahlen nach oben“, so Markus Sauter vom Polizeipräsidium Konstanz. Auf der B32 zwischen Ravensburg und Wangen hat es rund 18 Einsätze gegeben, weswegen es auch zu Stau und stockendem Verkehr gekommen ist - und auch sonst war es im Ravensburger Umland alles andere als ruhig. Rund um Tuttlingen hat es am Morgen massive Beeinträchtigungen gegeben.

Mehr entdecken: Diese Schäden verursacht Sturmtief Eberhard im Südwesten

Mehr entdecken: Autos krachen auf rutschiger Fahrbahn ineinander

Mehr entdecken: Starker Schneefall führt zu zahlreichen Unfällen

Mehr entdecken: Schnee führt zu Verkehrschaos rund um Ehingen

In der Wangener Innenstadt ist es bislang ruhig. (Foto: Marlene Gempp)

Die Bundespolizei Konstanz berichtet im Zusammenhang mit dem Schneefall nur von leichten Beeinträchtigungen im Zugverkehr. So ist auf der Strecke von Wangen im Allgäu nach Hergatz ein Zug mit einem umgestürzten Baum zusammengeprallt. Personen wurden dabei nicht verletzt, doch Verspätungen und Umleitungen waren die Folge. Auch auf der Strecke Wangen-Nord stürzte ein Baum auf die Gleise. Weil dort aber gerade gebaut wird, kam es zu keinem Zusammenstoß.

Windböe erfasst Auto

In Finningen im Kreis Neu-Ulm ist es bereits am Samstag zu einem sturmbedingten Unfall gekommen. Nach einem kleineren Waldstück wurde das Auto einer 18-Jährigen nach Polizeiangaben auf der Breitenhofstraße von einer Windböe erfasst. Die Fahrerin verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mindestens einmal. Sie wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Auch nach dem Schneesturm staute sich der Verkehr am Montagmorgen vor dem Ortseingang Trossingen aus Aldingen kommend. An der Steigung Im Tal waren gleich mehrere Laster hängen geblieben. Selbst mit Ketten schafften sie den Anstieg erst, als ein Schneepflug die Gegenfahrbahn geräumt hatte und sie auf diese ausweichen konnten. Einige Autofahrer hatten ihre Autos in Nebenstraßen geparkt und waren zu Fuß in die Stadt unterwegs. (Foto: Sabine Felker)

Im Zuständigkeitsbereich der Ulmer Polizei sind sowohl der Sturm am Sonntag als auch der plötzliche Wintereinbruch am Montagmorgen ohne große Schäden vorbeigezogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es zwar vereinzelt umgestürzte Bäume, aber keine Verletzten durch die Böen von Sturmtief Eberhard.

Die Kreisstraße K7313 zwischen Amstetten und Schalkstetten (nördlicher Alb-Donau-Kreis) musste am Sonntagabend bis Montagmorgen gesperrt werden. Der Grund waren eingestürzte Bäume und ein Unfall ohne Verletzte gegen 18.30 Uhr. Weil eine Durchfahrt auf der Straße zu gefährlich war, wurde die Straße gesperrt. Seit Montagmittag ist die Straße wieder frei.

Die Deutsche Bahn berichtet von einem Gegenstand der im Bahnhof Munderkingen auf die Gleise geweht und Verspätungen verursacht hat.

Am Morgen sorgte der plötzliche Wetterumschwung zwischen 7.30 und 8.30 Uhr für Behinderungen auf manchen Straßen im Zuständigkeitsbereich der Ulmer Polizei, aber auch dort läuft der Verkehr mittlerweile wieder reibungslos.

Gänzlich ruhig war es auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen. Weder der Sturm noch der Schneefall am Montag haben hier für stark gestiegene Einsatzahlen gesorgt.