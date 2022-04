Stützpunkttrainer sehen einige Fußballtalente

Der Startschuss für eine größere Talentsichtung des älteren Jahrgangs in der E-Jugend ist am Wochenende im Rafi-Stadion des TSV Berg gewesen. Bei wechselhaftem Wetter kamen laut Mitteilung 72 junge Fußballer aus 14 Vereinen, um bei der VR-Talentiade-Sichtung zu zeigen, was sie am Ball können.

Jeweils vier Spieler standen in einer Mannschaft, es wurde ein kleines Turnier gespielt. Die Stützpunkttrainer Mona Haag, David Polka, Werner Weber, Marius Dreher und Emil Petca schauten sich die Partien auf mehreren Kleinspielfeldern an. „Individuelle Klasse, aber auch Spielverständnis im Zusammenspiel miteinander waren gefragt“, meint Petca. „Wer kommt für einen der begehrten Plätze am DFB-Stützpunkt in Betracht?“, war am Ende eine der meistgestellten Fragen. Darüber hinaus konnte jeder Teilnehmer selbst erkennen, welche fußballerischen Stärken und Schwächen er hat. Ein Mädchen sowie 13 Jungs werden nun ab dem 25. April am Stützpunkt Ravensburg wöchentlich weiter gefördert und gefordert.