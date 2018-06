Studientag für Menschen in der Pflege

„Ohne Worte“ – unter diesem Thema steht ein Studientag am Donnerstag, 8. Mai, ab 9.30 Uhr im Matthäus-Gemeindehaus in Ravensburg für Menschen, die in der Pflege tätig sind. Die Referenten Sylvia Keller-Kropp, Sozialpädagogin und Supervisorin aus Neu-Ulm, und Pfarrer i. R. Hans Martin Breuning aus Friedrichshafen, widmen sich in ihren Beiträgen der Begegnung und heilenden Kraft der Berührung.

Vier Workshops bieten praktische Beispiele zum Thema an. Unter anderem geht es dabei auch um Sterbebegleitung und Salbungspraxis. Verstärkt wird das Team am Nachmittag durch Tobias Bär vom Biberacher Hospiz und Gabriele Klinghardt, Pfarrerin und Notfallseelsorgerin aus Göppingen. Die Veranstaltung richtet sich an Männer und Frauen, die haupt- und ehrenamtlich oder privat in der Pflege alter oder kranker Menschen arbeiten. Aber auch Menschen im Besuchsdienst, in der Hospizbegleitung und Seelsorge sind willkommen.

Anmeldung bis 30. April an das Evangelische Bildungswerk Oberschwaben (EBO) an ebo@evkirche-rv.de. Der Unkostenbeitrag von 15 Euro ist bar zu entrichten.