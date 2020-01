Studienrichtung Mediendesign bietet Vorstudium

Die Studienrichtung Mediendesign an der Dualen Hochschule Ravensburg (DHBW) bietet ein Vorstudium Medien für künstlerisch-gestalterische Studiengänge an.

Wie die Bildungseinrichtung in einer Mitteilung schreibt, können sich Interessierte aktuell für fünf jeweils einwöchige Module anmelden. Beginn der Kurse ist am 24. Februar, das Vorstudium Medien findet im Kapuziner Kreativzentrum in der Kapuzinerstraße 27 in Ravensburg statt.

Das Vorstudium Medien ist ein Brückenangebot zwischen Schule und Kreativstudium. Es unterstützt bei der Überprüfung der künstlerischen Eignung, schafft Orientierung unter den verschiedenen gestalterischen Studienangeboten und hat zum Ziel, die Gestaltungsmappe zu erweitern oder aufzubauen.

Das Vorstudium bietet die Möglichkeit, fünf einwöchige Intensiv-Kurse in grundlegenden gestalterischen Feldern zu belegen – in Adobe CC mit Photoshop, InDesign und Illustrator, in Grundlagen der Gestaltung mit unterschiedlichen Zeichen- und Maltechniken, in Typografie und Grafikdesign, in Fotografie sowie in Film. Die Teilnehmer können alle Module nacheinander oder dem jeweiligen Interesse entsprechend einzeln buchen.

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat. Es besteht zudem die Möglichkeit, individuelle Studien- und Mappenberatungsgespräche zu führen.