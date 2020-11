Studieninformationstag an der DHBW

In ganz Baden-Württemberg können sich angehende Abiturienten am Mittwoch, 18. November, über das Studium an den Hochschulen des Landes informieren. Von 9 bis 14 Uhr bietet auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg einen Überblick über ihr duales Studienangebot. Laut Pressemitteilung haben Studieninteressierte die Möglichkeit, online Vorträge der Studiengänge zu besuchen und dabei Professoren, Studenten und der Studienberatung ihre Fragen zu stellen. Auch über verschiedene Formate wie Livestreams oder Videos gebe es viele weitere Informationen rund um die Hochschule und das Studium.

Wer die Vorteile eines akademischen Studiums mit vielen praktischen Einblicken und Erfahrungen verknüpfen möchte, der sei an der DHBW Ravensburg an der richtigen Adresse. Ein Student der DHBW schließt für die Dauer des Studiums einen dreijährigen Vertrag mit einem Unternehmen ab und belegt parallel dazu einen Studiengang an der DHBW Ravensburg. Theorie- und Praxisphasen wechselten sich ab. Ein Vorteil: Studenten stünden während der gesamten Praxisphase auf der Gehaltsliste des Partnerunternehmens. Über Studienkonzept und -angebot gibt der Studieninformationstag am Mittwoch, 18. November, einen Überblick.

Programm des Studientags

Das Programm: 9 bis 13 Uhr Präsentation der einzelnen Studiengänge Wirtschaft und Technik über das Videokonferenzsystem BigBlueButton; 9 bis 14 Uhr Studienberatung: Die Studienberatung der DHBW Ravensburg sowie Studenten beantworten Fragen rund um das duale Studium, zu den Zulassungsvoraussetzungen, der Bewerbung und vielem mehr (über BigBlueButton); 9 bis 11 Uhr Livestream „Talkrunden zum dualen Studium“. Auf der Homepage www.ravensburg.dhbw.de können Interessierte über Filme außerdem den Campus oder die Partnerunternehmen kennenlernen, und auf einer Job-Wall sehen sie, welches Unternehmen für 2021 noch Studenten sucht.

Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung zum Online-Studieninfotag über www.ravensburg.dhbw.de einen Zugangslink zu den virtuellen Vorträgen.