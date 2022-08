Studentische Orchester Baden-Württemberg spielt bekannte Werke der Musikgeschichte

Das Studentische Orchester Baden-Württemberg, unter der Leitung von Jonathan Föll, ist am Samstag, 17. September, um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg zu Gast. Das Programm umfasst einige der wohl bekanntesten Werke der Musikgeschichte, die Moldau von Bedrich Smetana, Antonin Dvoraks neunte Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ sowie das Violinkonzert von Johannes Brahms mit dem Solisten Aaron Biebuyck, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Der Eintritt ist kostenlos, um die Kosten zu decken hat das Orchester auf seiner Homepage ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Wer das Orchester finanziell unterstützen möchte, kann dies unter www.studentisches-orchester-bw.de tun.