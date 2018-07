Studenten laufen für Katastrophen-Opfer

Rund 4000 Euro für Katastrophen-Opfer aus Japan und Studenten in Ghana – so viel kam beim Spendenlauf am Montag in der Ravensburger Innenstadt zusammen. Aufgerufen hatte dazu der Verein „Students for Students“ und Unicef Ravensburg. 48 Laufbegeisterte folgten dem Aufruf. Das Sponsoring war ganz simpel: Sponsoren zahlten den Läufern pro 600-Meter-Runde einen bestimmten Betrag. 911 Runden wurden insgesamt gelaufen, das entspricht einer Strecke von 546 Kilometern. Der Erlös kommt jetzt Katastrophen-Opfern aus Japan und Studenten in Ghana zugute. Lix/Foto: Felix Kästle