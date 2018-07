Studenten gewinnen Sonderpreis

Eine zwei Monate lange Tüftelei bei ihrem Partnerunternehmen, der Eissmann Automotive Deutschland GmbH aus Bad Urach, hat sich für zwei Studenten der Dualen Hochschule Ravensburg, Campus Friedrichshafen, gelohnt. Gemeinsam mit zwei weiteren Auszubildenden haben Janis Heuschmid und Thomas Hänsler den mit 1500 Euro dotierten Sonderpreis „Junges Handwerk“ der Stiftung der Kreissparkasse Reutlingen abgesahnt. Honoriert werden damit innovative Leistungen im Handwerk. Als Entwickler und Serienlieferant für das Fahrzeuginnere ist der Blick fürs Detail entscheidend, so manche Sisyphus-Arbeit muss da bewältigt werden. Ein Paradebeispiel dafür ist die Montage für Wählhebel bei Automatikgetrieben – mit dieser Drucktaste wählt der Autofahrer den gewünschten Gang an. Und damit das wie geschmiert funktioniert, muss eine nur wenige Millimeter messende Kunststoffrolle in ein Bauteil gelangen und dort mit einem einen Zentimeter kurzen Metallstift verbunden werden. Was bisher eine außerordentlich ruhige Hand erforderte, erledigt nun die vollautomatische Montagevorrichtung der vier Preisträger, so die Duale Hochschule Ravensburg in einer Pressemitteilung. Sich auf- und abwärts bewegende Trichter haben sich für den Umgang mit den winzigen Teilen bewährt. Was vorher gut 15 Sekunden Handarbeit benötigte, ist nun in drei Sekunden erledigt. Eine Lösung, die nicht nur die Jury der Stiftung überzeugte, sondern auch das Partnerunternehmen Eissmann Group Automotive. Lässt sich die Trichter-Lösung doch zudem noch auch auf andere winzige Bauteile anwenden. Eine zweite und nochmals optimierte Vorrichtung ist bereits gebaut und soll in Kürze an der Produktionslinie zum Einsatz kommen. Janis Heuschmid steht kurz vor seinem Bachelor im Wirtschaftsingenieurwesen und Thomas Hänsler vor seinem Abschluss im Maschinenbau.