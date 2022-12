Tierärzte: Tiere sind keine Überraschungsgeschenke

Bei vielen Kindern kommt irgendwann, besonders um die Weihnachtszeit, der Wunsch nach einem eigenen, kleinen Haustier auf. Heimtier-Arten gibt es viele und sie sind beliebte Anfänger- beziehungsweise Kinder-Tiere. Jedoch sind gerade diese Tierarten sehr anspruchsvoll, was Haltung, Ernährung und Sozialverhalten betrifft. Deshalb ist es wichtig, sich vor Anschaffung eines Tieres darüber Gedanken zu machen, welche Wünsche man an das Tier hat und welche Ansprüche das Tier an den Menschen als Halter hat, damit das Zusammenleben für Mensch und Tier zur Freude wird. Darauf macht das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf (Stua) in einem Pressebericht aufmerksam.

Stua betont Verantwortung der Eltern

Wie das Stua schreibt, sollten Tiere für Kinder keine Überraschungsgeschenke, sondern eine wohlüberlegte und gemeinschaftliche Anschaffung sein. „Auch sollte Eltern bewusst sein, dass ein Kind die Verantwortung für ein Tier nicht allein übernehmen kann, sondern immer auf den Blick und die Unterstützung der Eltern angewiesen ist und das über mehrere Jahre hinweg“, hebt das Amt hervor. In der Meldung klärt das Stua darüber auf, welche Tiere welche Bedürfnisse haben und wie viel Zeit und Geld die Haltung der Tiere in Anspruch nimmt.

Kaninchen brauchen Artgenossen und Freilauf

Typische Heimtiere sind Kaninchen, die bis zu zehn Jahre alt werden können. Sie bewegen sich gerne und viel. Daher rät das Stua zu einer Haltung im Außengehege oder in der Wohnung mit täglichem Freilauf. Eine reine Käfighaltung bezeichnet das Stua als ungeeignet. Und einen weiteren Hinweis zur Kaninchenhaltung gibt das Stua: „Kaninchen sind sehr soziale Tiere, die zusammen mit Artgenossen gehalten werden müssen.“ Als Heimtiere sieht das Amt sie für Kinder ab acht Jahren geeignet, allerdings unter Aufsicht der Eltern. Wer Kaninchen halten möchte, sollte mit Kosten von mindestens 50 bis 100 Euro im Monat rechnen und zwischen ein und zwei Stunden pro Tag Zeit für sie haben.

Auch Kaninchen sind sehr soziale Tiere und sollten daher immer mindestens zu zweit gehalten werden. (Foto: dpa/Jennifer Jahns)

Beliebte Tiere für Kinder sind auch Meerschweinchen. Sie werden bis zu neun Jahre alt und sind wie Kaninchen sehr soziale Tiere, die zusammen mit Artgenossen gehalten werden müssen. „Meerschweinchen besitzen eine eigene ,Sprache’, sie sind vor allem tagaktiv und bewegen sich gerne.“ Das Stua rät daher zu einer Haltung im Außengehege oder in der Wohnung mit täglichem Freilauf. Unter Aufsicht der Eltern sind sie für Kinder ab acht Jahren geeignet. Kosten und Zeitaufwand sind mit der Kaninchenhaltung vergleichbar.

Nur Hamster sind Einzelgänger

Im Gegensatz zu Kaninchen und Meerschweinchen müssen Gold- oder Zwerghamster einzeln gehalten werden, da sie nach der Geschlechtsreife aggressiv gegenüber Artgenossen sind. Die Tiere, die zwischen zwei und vier Jahre alt werden können, sind vor allem dämmerungs- und nachtaktiv. „Werden sie am Tag geweckt, sind sie oft schlecht gelaunt oder können durch Stress krank werden“, erklärt das Stua. Die Tiere benötigen ein Gehege mit ausreichend Einstreu, ein Sandbad und ein Laufrad, da sie sich sehr gerne bewegen. Laut Stua eignen sie sich für Kinder nur zur Beobachtung, nicht zum Kuscheln. Zum Geld- und Zeitaufwand gibt es keine Angaben.

Noch etwas kleiner als Hamster sind Farbmäuse. Diese werden zwischen eineinhalb und zweieinhalb Jahre alt. Es sind sehr soziale Tiere, die wie Kaninchen und Meerschweinchen zusammen mit Artgenossen gehalten werden müssen. Wie das Stua ausführt, sind die kleinen Tiere sowohl tag- als auch nachtaktiv, sie sind neugierig, klettern und verstecken sich gern. Der Käfig sollte daher abwechslungsreich gestaltet sein. Das Stua macht darauf aufmerksam, dass die Mäuse ihre Umgebung markieren und einen starken Eigengeruch haben. „Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie für Kinder ab circa zehn Jahren unter Aufsicht der Eltern geeignet.“ Ihre Haltung ist etwas günstiger als die von Kaninchen und Meerschweinchen, Zeit brauchen sie aber auch zwischen ein und zwei Stunden täglich.

Für Kinder nicht geeignet: Chinchillas

Ganz anders lautet die Einschätzung des Stua, wenn es um Chinchillas geht. Sie seien für Kinder nicht geeignet und keine Streicheltiere, so das Stua. Die Tiere, die über 20 Jahre alt werden können, bewegen sich gerne und brauchen daher ein Gehege mit mehreren Ebenen und täglichen Freilauf. Jedoch ist ein Außengehege nichts für sie. Chinchillas sind nachtaktiv und sehr soziale Tiere, müssen also auch zusammen mit Artgenossen gehalten werden. Wie teuer oder zeitintensiv die Haltung ist, dazu macht das Stua keine Angaben.

Meerschweinchen können bis zu neun Jahre alt werden. Sie sind sehr soziale Tiere und brauchen Artgenossen, um sich wohl zu fühlen. (Foto: dpa/Horst Ossinger)

Heimtiere bekommt man im Tierheim, im Zoofachhandel, von Züchtern oder Privatpersonen. Bevor man eines mitnimmt, rät das Stua dazu, darauf zu achten, welchen Eindruck das Tier macht, wie sein bisheriges Umfeld aussieht und ob alle Fragen beantwortet werden. Sind alle diese Punkte zufriedenstellend erfüllt und ist zu Hause alles vorbereitet, so stehe einer „tierischen Freundschaft“ nichts mehr im Wege, schreibt das Stua. Im neuen Zuhause sei dann eine tägliche Beschäftigung mit dem Tier wichtig. In der Anfangszeit sollten aber Unruhe und zu viele neugierige Besucher vermieden werden. Danach empfehle sich ein Besuch bei einem Tierarzt für einen ersten Gesundheitscheck.