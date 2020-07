Stromausfall in Ravensburg

Teile der Ravensburger Innenstadt sind am Mittwochnachmittag ab 15.28 Uhr für rund 30 Minuten ohne Strom gewesen. Rund 150 Haushalte und Geschäfte im Bereich zwischen der Roßstraße, Rosenstraße, Eisenbahnstraße, Gerberstraße und in Teilen des nördlichen Marienplatzes waren davon betroffen.

Bereits wenige Minuten nach Eingang der Störungsmeldung hatten Techniker der TWS Netz GmbH die Fehlerursache in der Umspannstation Roßbachstraße behoben. Um 16.05 Uhr waren alle Verbraucher wieder am Netz, teilt die TWS mit.

Bereits seit einigen Jahren investiere die TWS Netz in die Infrastruktur in der Ravensburger Innenstadt, insbesondere in die Stromnetze. Die TWS Netz habe das Stromnetz in Ravensburg und Weingarten 2011 von der EnBW übernommen und ein großes Erneuerungspaket für die Ravensburger Innenstadt festgelegt. Da die Maßnahmen sehr umfangreich seien, seien diese über einen Zeitraum von insgesamt 15 Jahren geplant.

Dabei sei bereits viel passiert: Mehr 28 Kilometer Mittelspannungskabel habe die TWS Netz bereits in der Ravensburger Innenstadt erneuert, weitere 20 Kilometer werden folgen. Eine Maßnahme in der Bachstraße habe das Unternehmen kurzerhand auf Oktober dieses Jahres vorgezogen.