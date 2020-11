Strom für Schule dank Spenden der Ravensburger Leser

Die Not war vor einem Jahr schon groß – und dabei spielte am Jahresende 2019 die Corona-Pandemie noch gar keine Rolle. Die „Schwäbische Zeitung und ihre Leser werden deshalb auch in diesem Winter wieder Projekte auf der ganzen Welt mit der Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützen. 3600 Euro konnte die SZ Anfang dieses Jahres an jede lokale Initiative auszahlen, die von der Hilfsbereitschaft der Ravensburger profitierte.

3600 Euro waren zum Beispiel auch an das Kinderschutzzentrum PREDA auf den Philippinen und den Tatort-Verein geflossen, die von der Ravensburger Fairhandelsgenossenschaft Weltpartner seit Jahren maßgeblich unterstützt werden. Mit dem Geld können Gefängniskinder befreit werden, sie bekommen ein Zuhause, erfahren Schulbildung und haben dann die Möglichkeit, in eine Therapie zu gehen. Die Kinder, häufig auch Missbrauchsopfer, werden von der Kinderschutzorganisation aufgenommen, therapiert und betreut, bis sie im Idealfall zu ihren Familien zurückkehren können.

Gut gebrauchen konnte das Geld aus der SZ-Spendenaktion auch die Ravensburger Gemeinde Immanuel, die die Emmaus-Schule in der ostafrikanischen Region Katikamu in Uganda unterstützt. Von den 3600 Euro wollte die Emmaus-Schule in diesem Jahr einen Stromgenerator kaufen. Die Pandemie hat auch in Uganda das Schulleben auf eine harte Probe gestellt.

Der Eine-Welt-Ausschuss der Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte setzt das Geld für das Kinderdorf „Rancho Santa Fe“ des internationalen Kinderhilfswerks nph in Honduras ein.

Die Beschaffung von Masken und Desinfektionsmitteln, aber auch von Lebensmitteln stellten die Helfer in den zurückliegenden Monaten vor noch größere Probleme als in der Vergangenheit. Da konnte jeder Euro aus Ravensburg sehr gut verwendet werden.

Die SZ wird diese Organisationen auch dieses Jahr wieder unterstützen.