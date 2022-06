Stroh fängt Feuer: Scheunenbrand direkt an der B 33

Im Ravensburger Teilort Taldorf hat am Donnerstagnachmittag Heu in einer Scheune an der B 33 Feuer gefangen. Rund zehn Quadratmeter Fläche seien betroffen gewesen, als die Feuerwehr Ravensburg an der Scheune eintraf. Das schildert ein Sprecher der feuerwehr auf Nachfrage.

„Es sind zu keinem Zeitpunkt Personen in Gefahr gewesen udn wir hatten das feuer schnell unter Kontrolle.“ 39 Rettungskröfte sind laut Feuerwehr Ravensburg im Einsatz gewesen. Die Schäden lassen sich noch nicht abschätzen. Direkt nach den Löscharbeiten scheint jedoch nur die Zwischendecke betroffen zu sein.