Strittiger Elfmeter bringt Oberzell auf die Verliererstraße

Die Fußballer des SV Oberzell haben am Samstag nur knapp einen überraschenden Punktgewinn verpasst. Erst ein strittiger Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Alexander Wintermantel brachte die Oberschwaben auswärts beim FC 07 Albstadt auf die Verliererstraße. Denis Mazrekaj verwandelte den Strafstoß (68.) und bestrafte am Ende zudem einen Fehler im Spielaufbau zum 2:0 (0:0)-Sieg für den neuen Landesliga-Tabellenführer (90. +2).

„Das war eine ganz enge Geschichte. Wir bieten eine kleine Berührung an und der Stürmer nimmt diese dankbar an“, beschreibt Oberzells Trainer Thomas Gadek die Situation vor dem Elfmeter und meint schlussendlich: „Man kann ihn pfeifen, muss ihn aber nicht pfeifen.“ Mazrekaj jedenfalls ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte Albstadt mit 1:0 in Front. Er überwand dabei Moritz Harting, der nach seiner Verletzung erstmals seit Ende August Oberzells Tor hütete. In der Nachspielzeit musste Harting erneut hinter sich greifen: Eine schlechte Ballan- und mitnahme von Lennart Pohl nutzte der FC in Form eines weiteren Treffers von Mazrekaj aus. Der 21-jährige Stürmer hat damit einer zweiten Mannschaft aus Oberschwaben wehgetan. Schon in Eschach (3:1) schoss er sein Team per Doppelpack zum Sieg.

Nicolas Fink überzeugt auf ungewohnter Position

Doch auch wenn Oberzell damit nun schon die siebte Saisonniederlage kassierte, macht der Auftritt Mut für die kommenden Wochen. „Wir wollten Albstadt unter Druck setzen und nicht ins Spiel gekommen und das ist uns insbesondere in der ersten Halbzeit sehr gut gelungen“, lobt Gadek sein Team. Begeistert war er vor allem auch von Nicolas Fink. Er verursachte zwar den Elfmeter, aber der etatmäßige zentrale Mittelfeldspieler machte es laut Gadek Sicht auf der für ihn ungewohnten Innenverteidigerposition „überragend“. Fink leitete auch die größte Chance der Gäste ein. Mit einem langen Pass schickte Fink seinen Mitspieler Martin Bleile auf die Reise, aber früh im Spiel traf der Angreifer nur die Latte. Was fehlte, war also die Belohnung. Und so musste der Aufsteiger trotz eines couragierten Auftritts ohne Zähler die Heimreise antreten.